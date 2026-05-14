Μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης ζώου των τελευταίων ετών περνά πλέον σε νέο, κρίσιμο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της φερόμενης ιδιοκτήτριας της ηλικιωμένης σκυλίτσας από τη Σάμο, η οποία πέθανε έπειτα από βαρύτατο βασανισμό και πολυήμερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας αναμένεται να αναλάβουν δωρεάν ο γνωστός δικηγόρος Αλέξης Στεφανάκης και η δικηγόρος Έλενα Αρβανίτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από εντατική έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο από το τοπικό αστυνομικό τμήμα όσο και σε επίπεδο ΓΕΠΑΔ Βορείου Αιγαίου, με συνεχείς λήψεις καταθέσεων, κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και συλλογή στοιχείων.

Η φερόμενη ιδιοκτήτρια δεν ομολόγησε την πράξη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων φέρεται να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της δικογραφίας.

«Τη φοβόντουσαν» – Οι μαρτυρίες που άνοιξαν την υπόθεση

Από την πρώτη στιγμή, στα «ΝΕΑ» έφτασε σωρεία πληροφοριών από κατοίκους και γείτονες του χωριού.

Πολλοί περιέγραφαν μια γυναίκα που, όπως ανέφεραν, προκαλούσε φόβο και έντονη δυσφορία στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς κατοίκους να δηλώνουν ακόμη και σήμερα διστακτικοί να μιλήσουν επώνυμα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για παλαιότερα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε ζώα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η σκυλίτσα είχε εμφανιστεί και πριν από λίγους μήνες τραυματισμένη, κουτσαίνοντας σοβαρά, με κατοίκους να υποστηρίζουν ότι «της είχε ξαναβγεί το πόδι».

Οι ίδιες πληροφορίες αξιολογήθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως διαδραμάτισε το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, το οποίο από τις πρώτες ημέρες ξεκίνησε συστηματική συλλογή στοιχείων, καταθέσεων και πληροφοριών από κατοίκους της περιοχής.

Κατόπιν αυτής της διαδικασίας υποβλήθηκε αναλυτική καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου με υπόδειξη συγκεκριμένου υπόπτου προσώπου.

Η υπόθεση που ανέδειξαν τα «ΝΕΑ» και το MEGA

Η υπόθεση είχε αναδειχθεί μέσα από το αναλυτικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ Σαββατοκύριακο» και την προβολή της στο δελτίο ειδήσεων του MEGA, με αποτέλεσμα να εντατικοποιηθεί η έρευνα από τις αρχές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση παρουσίαζε αυξημένη δυσκολία ως προς τη στοιχειοθέτηση, καθώς δεν διατάχθηκε εγκαίρως κατ’ οίκον έρευνα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την ανακριτική διαδικασία και ίσως έδωσε χρόνο να χαθούν κρίσιμα στοιχεία.

Παρά τα εμπόδια, η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε τελικά να σχηματίσει δικογραφία που οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης.

Η γνωμάτευση-καταπέλτης της Νεφέλης Σίνου

Η σκυλίτσα μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνίατρο της Σάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε από το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου στο εξειδικευμένο νοσοκομείο ζώων Pink Paws Vet Clinic στη Χαλκίδα.

Εκεί, περισσότεροι από πέντε κτηνίατροι έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Τελικά, το ζώο υπέκυψε στα τραύματά του στην αγκαλιά της νοσηλεύτριας της κλινικής, Ελένης.

Η κτηνιατρική γνωμάτευση της κτηνιάτρου Νεφέλης Σίνου χαρακτηρίζεται από ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση ως «καταπέλτης».

Η ίδια δήλωσε στα «ΝΕΑ»:

«Η κρεατινική κινάση (CPK) του ζώου έφτασε τις 14.000 μονάδες. Αυτό πρακτικά σημαίνει εκτεταμένη καταστροφή μυϊκού ιστού. Με απλά λόγια, το ζώο πέθανε κυριολεκτικά από το ξύλο».

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, η εικόνα του οργανισμού παρέπεμπε σε γενικευμένη κατάρρευση μετά από ακραία βία.

Η ίδια η κτηνίατρος έκανε λόγο για ένα από τα πιο βίαια περιστατικά κακοποίησης που έχει αντιμετωπίσει.

Η σκυλίτσα που βρέθηκε αιμόφυρτη έξω από το σπίτι της

Η περίπου 12 ετών σκυλίτσα εντοπίστηκε στους Σπαθαραίους Σάμου, έξω από την οικία της φερόμενης ιδιοκτήτριάς της, σε κατάσταση ακραίας σωματικής κατάρρευσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν γείτονας αντίκρισε το ζώο αιμόφυρτο και βαριά τραυματισμένο, φέρεται να ειπώθηκε η φράση:

«Άστο να ψοφήσει».

Το ζώο έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα κάτω γνάθου, εξάρθρωση άκρου, απώλεια οφθαλμού και εκτεταμένες κακώσεις συμβατές με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον

Και πλέον το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η υπόθεση θα ερευνηθεί.

Αλλά αν μια υπόθεση με τόσο βαριά κτηνιατρικά ευρήματα, τόσες μαρτυρίες και έναν θάνατο που, όπως λένε οι ίδιοι οι γιατροί, επήλθε «κυριολεκτικά από το ξύλο», θα οδηγηθεί πραγματικά μέχρι τέλους.

Γιατί για πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την υπόθεση, η συγκεκριμένη δίωξη δεν αφορά μόνο μία σκυλίτσα.

Αφορά το αν η ακραία κακοποίηση ζώων στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως μια «παράπλευρη» ιστορία ή ως αυτό που πραγματικά είναι: μια βαριά μορφή βίας που απαιτεί πραγματική λογοδοσία.