Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης 67χρονος, ο οποίος καταγράφηκε από τηλεοπτική κάμερα την ώρα που οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του να τραβάει από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος και έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Μάλιστα, όταν η δημοσιογράφος του Star, Λευκή Γεωργάκη, τον πλησίασε και του είπε ότι είναι παράνομο να σέρνει το ζώο με το αυτοκίνητό του, απάντησε ότι απλώς το πήγαινε… βόλτα. Η δημοσιογράφος πήρε τον αριθμό κυκλοφορίας και κατήγγειλε τον ασυνείδητο οδηγό στο Αστυνομικό Τμήμα.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο 67χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και πήρε αναβολή, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί. Το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Η επικεφαλής Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, Μάρθα Πουλτίδου, δήλωσε μιλώντας στο Star, ότι «δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους, να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα».