Επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι μετά το τέλος της φοιτητικής συγκέντρωσης. Ομάδα νεαρών επιχείρησε να προσεγγίσει το πάρκο όπου, από το πρωί, έχουν κατασκηνώσει υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές και έκανε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης, όταν εκείνοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα.

Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι διαδηλωτές έχουν αποχωρήσει. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε όλους τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο, προκειμένου να αποτραπούν νέες εντάσεις.

Στο Βελιγράδι πραγματοποιήθηκε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις των τελευταίων μηνών, με βασικό αίτημα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Οι φοιτητές, που διοργάνωσαν τη διαδήλωση υπό το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν», επιδίωξαν να στείλουν μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι το φοιτητικό κίνημα εξακολουθεί να έχει τη στήριξη της κοινωνίας.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πανεπιστημιακοί καθηγητές, δικαστικοί λειτουργοί που έχουν εκδιωχθεί, καθώς και γνωστοί καλλιτέχνες. Όλοι τόνισαν πως «η Σερβία πρέπει να γίνει κράτος δικαίου και όχι κράτος της μαφίας».

Το χρονικό των κινητοποιήσεων

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, έναν μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Από τότε, οι φοιτητές έχουν οργανώσει σειρά διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Τον Μάιο του 2025 έθεσαν επίσημα αίτημα για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και ανακοίνωσαν τη δημιουργία ξεχωριστού ψηφοδελτίου, στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν. Η σημερινή συγκέντρωση ήταν η τέταρτη που διοργάνωσαν στο Βελιγράδι.

Η μαζικότερη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2025, όταν οι αρχές έκαναν χρήση του λεγόμενου «ηχητικού κανονιού» κατά των διαδηλωτών, προκαλώντας τότε την έντονη αντίδραση διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.