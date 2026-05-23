Η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Cristian Mungiu, με τίτλο «Fjord», απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, χαρίζοντας στον δημιουργό του τη δεύτερη κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης μετά το « Months, 3 Weeks and 2 Days».

Το δράμα, που διαδραματίζεται στη Νορβηγία και εστιάζει στην πολιτική πόλωση, εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς στο 79ο Φεστιβάλ Καννών. Ο Mungiu το περιέγραψε ως μια ιστορία για τον «αριστερό φονταμενταλισμό». Πρωταγωνιστούν οι Sebastian Stan και Renate Reinsve, υποδυόμενοι Ρουμάνους Ευαγγελικούς που μετακομίζουν στη Νορβηγία, αλλά βλέπουν τα παιδιά τους να απομακρύνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες επειδή τα χτύπησαν.

Με αυτή τη διάκριση, ο Mungiu γίνεται ο δέκατος σκηνοθέτης που κερδίζει δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα. Το 2007 είχε τιμηθεί για το «4 Months, 3 Weeks and 2 Days», ένα ρεαλιστικό δράμα για την άμβλωση στη Ρουμανία.