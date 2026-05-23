Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, με αντικείμενο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν την ώρα που εντείνονται οι αμερικανικές διαβουλεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου.

«Η Γαλλία ωθεί προς τη διπλωματική οδό και μια λύση με διαπραγματεύσεις, με υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, τη σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη, στη συνέχεια, διαπραγματεύσεων πάνω στις άλλες πτυχές (πυρηνική, βαλλιστική και περιφερειακή)», ανέφερε διπλωματική πηγή.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έκαναν λόγο για πρόοδο στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών επαφών. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος.

Μια συμφωνία «πλησιάζει», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας σε «50-50» τις πιθανότητες μιας «καλής» συμφωνίας ή της επανάληψης του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις του σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ώρες, με στόχο την επίτευξη αποτελέσματος στις διαπραγματεύσεις και την αποτροπή νέας ανάφλεξης. Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και ζήτησε «να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.