Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην περιοχή του Κορακονησίου στη Ζάκυνθο, όταν ένα ζευγάρι Ολλανδών με το ανήλικο παιδί τους που είχε επισκεφθεί το σημείο για μπάνιο, βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ermisnews.gr, η 46χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια στην προσπάθειά της να κατέβει στην θάλασσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 17ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή και πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή προσέγγιση και μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας.

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους κλήθηκε και παρείχε συνδρομή και το Λιμεναρχείο Ζακύνθου με σκάφος που έστειλε στην περιοχή, καθώς και προσωπικό ιδιωτικής κλινικής του νησιού, που είχε ειδοποιηθεί.