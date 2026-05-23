Το ποδόσφαιρο μπαίνει ολοένα και περισσότερο στην εποχή της τεχνολογίας και το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα σημείο αναφοράς για το άθλημα. Μετά την καθιέρωση του VAR τα τελευταία χρόνια, η FIFA ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια ακόμη καινοτομία στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, αυτή τη φορά μέσω της ίδιας της μπάλας των αγώνων.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχει ήδη ξεκινήσει και μία από τις λεπτομέρειες που έχουν προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον είναι η νέα επίσημη μπάλα της διοργάνωσης. Η «Trionda», που σχεδιάστηκε από την Adidas, δεν θα είναι απλώς μία εντυπωσιακή μπάλα, αλλά ένα προηγμένο τεχνολογικό εργαλείο που θα συνεργάζεται άμεσα με το VAR.

Η μεγαλύτερη πρωτοτυπία της αφορά το ειδικό τσιπ που διαθέτει στο εσωτερικό της, το οποίο θα στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα VAR. Σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, η μπάλα θα καταγράφει κάθε επαφή με ποδοσφαιριστή, βοηθώντας σημαντικά στις αποφάσεις για οφσάιντ και άλλες κρίσιμες φάσεις. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, η μπάλα θα χρειάζεται φόρτιση πριν από κάθε αγώνα, με τη διάρκεια της μπαταρίας να φτάνει περίπου τις έξι ώρες.

Το όνομα «Trionda» προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «tri» και «onda», συμβολίζοντας τις τρεις διοργανώτριες χώρες αλλά και το διάσημο «κύμα» που δημιουργούν οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Η αισθητική της μπάλας ακολουθεί ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, με τρεις χαρακτηριστικές καμπύλες γραμμές και διαφορετικά χρώματα που αντιπροσωπεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.