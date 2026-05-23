Η Shakira παρουσίασε το επίσημο video για το «Dai Dai», το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, βάζοντας από νωρίς τον κόσμο σε ρυθμούς Mundial.

Στο video συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, συνδυάζοντας μουσική, αστέρες και παγκόσμιο ενδιαφέρον.