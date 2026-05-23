Η Shakira παρουσίασε το επίσημο video για το «Dai Dai», το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, βάζοντας από νωρίς τον κόσμο σε ρυθμούς Mundial.
Στο video συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ.
Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, συνδυάζοντας μουσική, αστέρες και παγκόσμιο ενδιαφέρον.
- Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ασταμάτητος Χάρι Κέιν με χατ-τρικ και νταμπλ για τους Βαυαρούς (vids)
- Παγκόσμιο Κύπελλο: Οι Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ πρωταγωνιστούν στο επίσημο video clip του «Dai Dai» (vid)
- Βορίζια: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 43χρονος θείος για τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και τις καταπατήσεις