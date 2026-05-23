Αλ Ντιρίγια. Είδηση που ηχεί ευχάριστα στα αυτιά του Την άνοδο της στην 1η κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας πανηγυρίζει ηΕίδηση που ηχεί ευχάριστα στα αυτιά του Άρη!

Η ομάδα του Κλέιτον Ντιαντί επικράτησε 2-1 της Αλ Ουλά στην παράταση (1-1 ή κανονική διάρκεια), με τον Σενεγαλέζο να αγωνίζεται σε όλο το ματς.

Η Αλ Ντιρίγια προβιβάζεται ως τις 3η στη βαθμολογία και αυτό ως εξέλιξη ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του 19χρονου εξτρέμ από τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βάλει ήδη στα ταμεία τους 1 εκατ. ευρώ από τον δανεισμό του Ντιαντί και συνολικά θα βάλουν στα ταμεία τους 5 εκατ. από την πώληση του ποδοσφαιριστή.