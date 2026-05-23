Ένα νεκρό ζώο συντροφιάς εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου σε παραλία κοντά στο Ενυδρείο Κρήτης στο Ηράκλειο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο –ένας σκύλος– βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, χωρίς εμφανή σημάδια τραυματισμού. Έφερε ηλεκτρονική σήμανση (microchip), γεγονός που επιτρέπει την ταυτοποίησή του.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής για να επιληφθούν του περιστατικού, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ζώου.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε νεκροψία–νεκροτομή από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Ηρακλείου, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την υγειονομική ταφή του ζώου.

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να κινηθούν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην ιδιοκτήτρια.