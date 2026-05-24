Η δράση «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) φιλοξενείται στα Χανιά, προσφέροντας σε παιδιά και νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και τις σύγχρονες αεροπορικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΑ, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 25 Μαΐου, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, αλλά και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR). Οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία που προσομοιώνει αεροπορική αποστολή, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην τεχνολογία και την επιχειρησιακή δράση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στον χώρο, ενημερώνοντας το κοινό για την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Σώμα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με στρατιωτικούς και να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες σταδιοδρομίας.

Σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, τον χώρο επισκέφθηκαν ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, οι δήμαρχοι Χανίων και Καρπάθου, Παναγιώτης Σημανδηράκης και Μιχαήλ Φελλουζής αντίστοιχα, καθώς και μέλη της οικογένειας του σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός ΓΕΑ συνομίλησε με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία των προσομοιωτών πτήσης και την επαφή τους με τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για τη μοναδική αυτή πρωτοβουλία.