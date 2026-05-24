Ο ισχυρισμός του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη «απέχει πολύ από την πραγματικότητα», αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

«Με βάση το τελευταίο ανταλλαγμένο κείμενο, εάν επιτευχθεί πιθανή συμφωνία, τα Στενά του Ορμούζ θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Ιράν», ανέφερε. «Παρόλο που το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στον αριθμό των διερχόμενων πλοίων να επιστρέψει στο επίπεδο πριν από τον πόλεμο, αυτό δεν σημαίνει καθόλου “ελεύθερη διέλευση” στην προπολεμική κατάσταση» προσθέτη το ιρανικό μέσο.

«Η διαχείριση των Στενών, ο καθορισμός της διαδρομής, του χρόνου, του τρόπου διέλευσης και η έκδοση αδειών, θα παραμείνει αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και τη διακριτική ευχέρεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επομένως, ο ισχυρισμός του Τραμπ σχετικά με αυτό είναι ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» καταλήγει το δημοσίευμα του Fars, το οποίο επικαλείται το Reuters.