Στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι, όπως υποστηρίζουν στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Transfermind» του SoccerNews_NL, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του έμπειρου στόπερ της Ίντερ και έχει έρθει σε επαφή μαζί του.

«Έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί του και υπάρχουν μερικά πράγματα που ετοιμάζονται στην Τουρκία, όπου διάφοροι σύλλογοι βρίσκουν τον Ντε Φράι ενδιαφέρουσα περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος τον Ιούνιο και το μέλλον του παραμένει ανοιχτό. Το όνομά του έχει ήδη συνδεθεί με αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων τουρκικοί σύλλογοι, η Μπενφίκα, η Αλ Σαντ, αλλά και ο Ολυμπιακός. Δεδομένο, σύμφωνα με τα ολλανδικά ρεπορτάζ, θεωρείται πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην πατρίδα του, παρά το ενδιαφέρον της Φέγενορντ.

Ο Ντε Φράι αγωνίζεται στην Ίντερ από το 2018 και έχει καταγράψει 295 συμμετοχές με τους «νερατζούρι», έχοντας 13 γκολ και 8 ασίστ. Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Λάτσιο, με την οποία μέτρησε 118 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στη Φέγενορντ.