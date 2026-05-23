Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, με πρωταγωνιστή τον 42χρονο Αλβανό κακοποιό γνωστό με το προσωνύμιο «Τίτι».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο βαρυποινίτης να προετοίμαζε νέο χτύπημα, καθώς ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή του προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ο 42χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση, μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αστυνομικών έξω από νυχτερινό κατάστημα της περιοχής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες θαμώνες, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τυχαίο έλεγχο, αναγνώρισαν τον άνδρα ως άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο και επιχείρησαν να τον ελέγξουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 42χρονος αντέδρασε έντονα, αρνούμενος να συμμορφωθεί, ενώ φέρεται να απείλησε τους αστυνομικούς προτάσσοντας όπλο.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ένας εξ αυτών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 42χρονο στο Αττικόν Νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω του

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές στον οπλισμό που είχε μαζί του ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πιστόλια, ένα περίστροφο, 32 σφαίρες στον γεμιστήρα καθώς και έξι χειροβομβίδες. Η ύπαρξη των εκρηκτικών προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του ΤΕΕΜ, προκειμένου να διασφαλιστεί η περιοχή και να εξουδετερωθούν τα επικίνδυνα αντικείμενα. Για περισσότερες από τρεις ώρες, η περιοχή στο Μικρολίμανο παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι ο «Τίτι» πιθανόν σχεδίαζε κάποια επίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί, ποιος θα μπορούσε να είναι ο στόχος ή ποια ήταν τα κίνητρά του. Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν συνεργούς, πιθανούς χώρους διαμονής και επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα σχέδιά του. Το αυτοκίνητο του 42χρονου, που βρέθηκε στο σημείο, απομακρύνθηκε με γερανό ώστε να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του «Τίτι»

Ο 42χρονος είναι ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα της αλβανικής μαφίας, καθώς απασχολεί τις Αρχές από το 1995 για ανθρωποκτονίες, απόπειρες δολοφονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και ομηρία αστυνομικού, βιασμό, ληστείες και κλοπές. Μεταξύ άλλων, έχει κατηγορηθεί 17 φορές για ένοπλες ληστείες σε σπίτια, 18 φορές για ληστείες σε καταστήματα και 6 φορές για ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς.

Θεωρείται αδίστακτος και αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να μην πέσει στα χέρια των Αρχών. Τον Ιούλιο του 2012 στη θέα αστυνομικών, ο ίδιος και οι συνεργοί του είχαν πυροβολήσει και είχαν πετάξει μία χειροβομβίδα εναντίον των ένστολων. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσε κουβαλώντας καλάσνικοφ, το οποίο έκρυβε σε μία θήκη κιθάρας.

Τον Ιούνιο του 2019 ο «Τίτι» μαζί με τρεις ακόμα συνεργούς του είχε αποδράσει από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών, αφοπλίζοντας και κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό. Αργότερα συνελήφθη ξανά και μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανία, από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει εκ νέου το 2026, επιστρέφοντας παράνομα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, ξεπερνούν συνολικά τα 73 χρόνια. Οι αστυνομικοί θεωρούν, ότι είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα στην οποία συμμετείχε, ενώ εκτιμάται, πως είχε εμπλοκή σε περισσότερες από 70 ένοπλες ληστείες.

Ο «Τίτι» δεν πρωταγωνιστούσε μόνο στο έγκλημα, αλλά και στα social media. Παρά το γεγονός πως ο ίδιος ήταν στο κάδρο των Αρχών, δεν δίσταζε να αναρτά συνεχώς στιγμές από την προσωπική του ζωή. Σε μία φωτογραφία αποτυπώνεται να ποζάρει κρατώντας πούρο, ενώ σε άλλες επιδεικνύοντας ακριβά αμάξια. Δεν παρέλειπε μάλιστα να σχολιάζει και τις πολιτικές εξελίξεις, όπως σε βίντεο που εμφανίζει τον Χαμενεΐ μπροστά από έναν ιρανικό πύραυλο.