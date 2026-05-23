Αγόρι στο φάσμα του αυτισμού που φοιτά σε ειδικό σχολείο στη βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Το παιδί, μαθητής της 6ης Δημοτικού, έχει διαγνωστεί με βαριά μορφή αυτισμού και μέχρι το 2023 λάμβανε κατ’ οίκον διδασκαλία, πριν αλλάξει η κατάσταση. «Εδώ και δύο χρόνια τον αφήσανε εκτός εκπαίδευσης, παρόλο που είχε αποφασιστεί ομόφωνα από τον σύλλογο διδασκόντων για κατ’ οίκον διδασκαλία τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτοί υποστηρίζουν ότι εξάντλησε όλα τα χρόνια γι’ αυτό και του δώσαν απολυτήριο. Φροντίσαν αυτοί εκ του πονηρού και μας δώσαν απολυτήριο», αναφέρει ο πατέρας του μαθητή, μιλώντας στο MEGA.

Η οικογένεια του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», καταγγέλλει ότι παρά τις ιδιαίτερες ανάγκες του, οι εκπαιδευτικοί σταμάτησαν να τον επισκέπτονται στο σπίτι, όπως προέβλεπε η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Είχαμε τρεις μέρες κατ’ οίκον διδασκαλία και Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίναμε να κάνει λογοθεραπεία και κοινωνικοποίηση. Γιατί τον κράτησε η προηγούμενη διευθύντρια και αυτή δεν ήθελε τα παιδιά κατ’ οίκον να τα έχει. Όλα τα κατ’ οίκον, τα τρία τα έστειλε και εδώ δεν έστειλε», αναφέρει η μητέρα του ανηλίκου.

Οι γονείς έχουν προσφύγει νομικά κατά της διευθύντριας του ειδικού σχολείου, την οποία κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος. «Η γυναίκα μου καθημερινώς δεχόταν “πόλεμο”. Γιατί πηγαίναμε παράλληλα και δύο φορές στο σχολείο και κάθε μέρα την κάναν και έκλαιγε. Της κουνούσαν το δάχτυλο κι άλλοι δύο καθηγητές», σημειώνει ο πατέρας.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησε με τον δικηγόρο της κατηγορούμενης διευθύντριας. Ο ίδιος δήλωσε, ότι η εντολέας του είναι πεπεισμένη, πως δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη, αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.

Η διαδικασία στο ακροατήριο αναμένεται να ξεκινήσει, μετά από διακοπή, στις 27 Μαΐου.