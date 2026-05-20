Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για τον βάναυσο ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της 46χρονης μητέρας στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, την Κυριακή 17 Μαΐου. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, οδηγώντας στη σύλληψη του 47χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μέσα στην οικογενειακή οικία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε τον 16χρονο γιο του με τα χέρια στο κεφάλι και στο σώμα.

Ωστόσο, η μητέρα κατέθεσε ότι το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο. Υποστηρίζει στην καταγγελία της, ότι επρόκειτο για επαναλαμβανόμενη κατάσταση κακοποίησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τον προηγούμενο μήνα ο 47χρονος είχε χτυπήσει ξανά τον ανήλικο στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ φέρεται να είχε κλειδώσει το παιδί σε αποθήκη ως μορφή τιμωρίας.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων άσκησε σε βάρος του 47χρονου ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Για τον ανήλικο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να καταγραφούν όλα τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Παράλληλα, η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία ενημερώθηκε ήδη από την πρώτη στιγμή και αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στη μητέρα και το παιδί.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων, καθώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ΑμεΑ ανηλίκων θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα και επιβαρύνουν σημαντικά την ποινική μεταχείριση των δραστών.