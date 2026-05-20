Τα δημοσιεύματα που αφορούν την πιθανότητα αντικατάστασης του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ αυξάνονται καθημερινά. Το τελευταίο 24ωρο, στο εξωτερικό αναφέρθηκε το όνομα του Χουάν Καρσέδο, πρώην τεχνικού της Πάφου και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ ακολούθησε αναφορά στον Αντρέι Ταλαλάεφ, προπονητή της Μπάλτικα.

Η ονοματολογία όσον αφορά τον προπονητή στον ΠΑΟΚ έχει φουντώσει και αυτό έχει τις βάσεις του στις εσωτερικές σκέψεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ αναφορικά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως δεν είναι η πρώτη φορά από τότε που ανανέωσε, τον Ιανουάριο του 2024, που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με επικεφαλής τον Ιβάν Σαββίδη συζητούν στο τέλος κάθε σεζόν τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Και αυτό διότι η κάθε χρονιά αξιολογείται, όπως αξιολογούνται και οι διαθέσεις τόσο του Ραζβάν Λουτσέσκου όσο και του ΠΑΟΚ για τη συνέχιση της συνεργασίας.

Αν κάποιος επιχειρήσει να καταγράψει τους λόγους για τους οποίους έχει ανοίξει η συζήτηση γύρω από την παραμονή του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, τότε ο πρώτος είναι και ο πιο προφανής. Η φθορά του χρόνου έπειτα από μια πολυετή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δύο τελευταίες σεζόν ολοκληρώθηκαν χωρίς κάποιον τίτλο για τον Δικέφαλο, αλλά και χωρίς παρουσία στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος σχετίζεται με τις αλλαγές που φαίνεται πως δρομολογούνται στο εσωτερικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης δείχνει να έχει αναθέσει έναν πιο ενεργό και αναβαθμισμένο ρόλο στον Ανδρέα Παπαμιμίκο, έναν άνθρωπο που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στενό του περιβάλλον και ήδη από την αρχή της σεζόν είχε αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες ως σύμβουλός του. Η απόφαση του ισχυρού άνδρα του Δικεφάλου να επισημοποιήσει τη θέση του Παπαμιμίκου μέσα στην ΠΑΕ φανερώνει τη διάθεση για αναδιάρθρωση σε αρκετά επίπεδα.

Ο ίδιος, μάλιστα, στις πρώτες του τοποθετήσεις προανήγγειλε παρεμβάσεις και αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν να υλοποιούνται από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό σημαίνει πως η συνέχιση της συνεργασίας ανάμεσα στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται μόνο από τα αγωνιστικά δεδομένα, αλλά και από το κατά πόσο ο ρουμάνος τεχνικός θα αποδεχθεί το νέο πλαίσιο.

Ολα τα παραπάνω δημιουργούν ένα νέο και σύνθετο σκηνικό, στο οποίο αρκετά κομμάτια του παζλ παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Οι οριστικές εξελίξεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στη συνάντηση που θα έχουν ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, μια συζήτηση που πραγματοποιείται σταθερά στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Εκεί, είτε θα επιβεβαιωθεί η συνέχιση της συνεργασίας με τον ρουμάνο τεχνικό και θα αποσαφηνιστεί το μοντέλο λειτουργίας της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, είτε ο Δικέφαλος θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.