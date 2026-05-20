Μείωση της ανεργίας κατέγραψαν τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Απρίλιο 2026, καθώς το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 737.625 άτομα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μείωση κατά 73.699 άτομα (-9,1%) σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 και κατά 123.616 άτομα (-14,4%) σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 737.625 ατόμων, οι 384.897 (ποσοστό 52,2%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ οι 352.728 (ποσοστό 47,8%) είναι εγγεγραμμένοι για μικρότερο διάστημα.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν 251.197 άτομα (ποσοστό 34,1%) και οι γυναίκες 486.428 άτομα (ποσοστό 65,9%), γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη υπεροχή του γυναικείου φύλου στα ποσοστά ανεργίας.

Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 210.505 άτομα (ποσοστό 28,5%). Το υψηλότερο ποσοστό ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – συμπεριλαμβανομένης της μεταδευτεροβάθμιας – με 356.720 άτομα (ποσοστό 48,4%).

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 236.432 (ποσοστό 32,1%) και 145.197 άτομα (ποσοστό 19,7%) αντίστοιχα.

Επιδοτούμενοι άνεργοι και μεταβολές

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 162.482 άτομα. Από αυτούς, οι 120.966 (ποσοστό 74,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων, ενώ οι 41.516 (ποσοστό 25,6%) προέρχονται από τα εποχικά τουριστικά επαγγέλματα.

Σε ετήσια βάση, οι επιδοτούμενοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6.426 άτομα (4,1%) σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, ενώ σε μηνιαία βάση σημειώθηκε μείωση κατά 13.824 άτομα (-7,8%) συγκριτικά με τον Μάρτιο 2026.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων, οι άνδρες ανήλθαν σε 72.350 (ποσοστό 44,5%) και οι γυναίκες σε 90.132 (ποσοστό 55,5%). Αναλυτικά, 114.467 (ποσοστό 70,4%) είναι κοινοί άνεργοι, 2.469 (ποσοστό 1,5%) οικοδόμοι, 41.516 (ποσοστό 25,6%) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.564 (ποσοστό 2,2%) εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 388 (ποσοστό 0,2%) εκπαιδευτικοί και 78 (ποσοστό 0,0%) λοιποί επιδοτούμενοι.