H Κίνα θα είναι μια «ατελής υπερδύναμη» μέχρι να καταφέρει να ανταγωνιστεί οικονομικά τις ΗΠΑ, εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές. Παρότι είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, το νόμισμά της δεν έχει αποκτήσει την ισχύ του δολαρίου – και σ’ αυτό οφείλεται η μειονεκτική θέση του Πεκίνου έναντι της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η βιομηχανία της κυριαρχεί στις εξαγωγές. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνει, ανταγωνίζονται τα δυτικά, ενώ η στρατιωτική της δύναμη είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη. Κι όχι μόνο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται να αποκτά και βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία, η οποία ωθεί πολλούς να μιλούν ακόμη και για την ανάδυση μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Οι επισκέψεις δύο εν ενεργεία προέδρων στην πρωτεύουσά της μέσα σε μία μόλις εβδομάδα – ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε τις προάλλες κι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε χθες – την αποδεικνύουν. Η κινεζική διπλωματική επιρροή γίνεται αποδεκτή με τον πιο επίσημο τρόπο σε μια εποχή έντονων αναταράξεων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι ίδιοι οι Κινέζοι υποστηρίζουν ότι η χώρα τους εξελίσσεται γρήγορα σε κεντρικό άξονα της διεθνούς διπλωματίας. Η απόπειρα της Κίνας να εμφανιστεί ως εναλλακτική παγκόσμια ηγέτιδα απέναντι σε μια Αμερική η οποία μοιάζει να αποσύρεται από τους παραδοσιακούς της ρόλους έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα, όμως, δείχνει να έχει κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων.