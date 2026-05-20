Δεν ξέρω πότε θα το ανακοινώσει το καινούργιο κόμμα ο πρόεδρος Αντώνης (Σαμαράς), αλλά νομίζω ότι μετά τη χθεσινή δήλωση που έκανε κατά της κυβέρνησης και αυτοδικαίως θα την εντάξω στην κατηγορία «πού σε πονεί και πού σε σφάζει», σύμφωνα και με τη σχετική λαϊκή σοφία η οποία διακινείται στην εύανδρο Ηπειρο, δεν θα βραδύνει. Αντιθέτως είναι ως φαίνεται προ των πυλών. Τι αναφέρει σε αυτή την εκρηκτική παρέμβαση, ο πρόεδρος Αντώνης; Οτι του «προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα!».

Το δεύτερο σκέλος, το καταλαβαίνω, όλοι ανησυχούμε που οι «απέναντι» σχεδιάζουν να νομοθετήσουν για τις θάλασσες που δεν τους ανήκουν, και ειδικά για το Αιγαίο. Για το πρώτο σκέλος όμως; Αυτό που αναφέρει ότι αποσύρθηκαν οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο και Κύπρο, είναι άλλη μια απόδειξη του ποιες είναι «οι βλαβερές συνέπειες του να κρατάς στο σκοτάδι παράγοντες του δημόσιου βίου». Διότι ό,τι συνέβη, που συνέβη, είναι απόρροια ενός γεωστρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος είχε καταρτιστεί με την έκρηξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Τώρα που οι συνθήκες ως ένα βαθμό «ομαλοποιήθηκαν» τα όπλα που είχαν μεταφερθεί σε Κάρπαθο, Διδυμότειχο και Κύπρο, επέστρεψαν εκεί που έπρεπε να είναι. Απλώς ουδείς ενημέρωσε τον πρόεδρο Σαμαρά, και έγινε ό,τι έγινε…

Η στρατηγική τού «δεν κάνω τίποτε»

Ο πρόεδρος Αντώνης, ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση κάτι που ξέρει ότι δεν θα γίνει ποτέ – να απαιτήσει «άμεσα, έκτακτη σύγκληση κορυφής της ΕΕ για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!».

Και δεν θα γίνει ποτέ, διότι η κυβέρνηση είναι της άποψης ότι «άσε να δούμε πρώτα τι θα κάνουν οι Τούρκοι, και μετά βλέπουμε πώς θα αντιδράσουμε» – άκουσα με τ’ αφτιά μου τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη να το δηλώνει, σε ένα πάνελ στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών» Βενιζέλου.

Και η γνώμη μου είναι ότι το κάνει αυτό, το… «δεν κάνω τίποτε», για να μην προσδώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτό που λέγεται μέσω δημοσιευμάτων πριν καν αυτό αποτελέσει πραγματικότητα. Αυτή άλλωστε (θεωρώ ότι) είναι και η άποψη του υπουργού.

Να σου πω, υπάρχει ένα δίκιο ως προς αυτό. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να την πατήσουμε πάλι, να κλαίμε και να οδυρόμαστε για κάτι που δεν έγινε τελικά (κι όχι λόγω του οδυρμού…).

Στου Τσίπρα την ποδιά…

«Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά, και στο Χρισσό κριάρια, και στου… Τσίπρα την ποδιά, σφάζονται παλικάρια», δημώδες, παραφρασμένο ελαφρώς, αλλά δεν βρήκα τίποτε καλύτερο για να αποδώσω τον χαμό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ άμα τη εμφανίσει προέδρου Τσίπρα ως ηγέτη νέου κόμματος. Και πιο συγκεκριμένα, βλέποντας χθες το πρωί στην ΕΡΤ, τον πρόεδρο Σωκράτη (Φάμελλο) να ξιφουλκεί, κατά του «πολλά βαρύ και όχι» Πολάκη που άφησε, σε βάρος του, αισχρό υπονοούμενο, ότι δεν βλέπει την ώρα να κλείσει το κόμμα «αδεία προέδρου Πρωτοδικών», και να μετακομίσουν όλοι, με τον ίδιο επικεφαλής στο καινούργιο κόμμα. Ηταν οργίλος ο πρόεδρος Σωκράτης, με το «αισχρό» υπονοούμενο Πολάκη, που δεν είναι υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων (μια αλήθεια είπε ο άνθρωπος), και άρχισε να λέει ότι δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι παρών, θα κατέβει στις εκλογές, και άλλα τέτοια ωραία ευφυολογήματα. Μέχρι, που στο τέλος της κουβέντας του ξέφυγε, το εξής, το οποίο και κατέγραψα: ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα»!!!

Τι άραγε σημαίνει αυτό; Εχει κάνει με κανέναν κουβέντες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο πλαίσιο κάποιου μετωπικού σχήματος; Και με ποιον τις έχει κάνει; Τσίπρα τον λένε ή αλλιώς;

Πρόεδρε Σωκράτη, για λέγε, για λέγε…

Ο μοναχικός δρόμος του Πολάκη

Εγραφα χθες ότι παρά την έκκληση του πολλά βαρύ και όχι Πολάκη, να τον στηρίξουν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην άδικη και έωλη διαγραφή του από τον Φάμελλο, ουδείς τον άκουσε, και πολύ περισσότερο ουδείς πήρε την απόφαση να τον στηρίξει. Τον αδίκησα τον (υποψήφιο) αρχηγό. Βρέθηκαν τελικά τρεις, και τον υποστήριξαν, αλλά δεν το λες και «ρεύμα» αυτό. Μάλλον κατάντια για τους υπόλοιπους το λες. Ηταν, για την ιστορία, τρεις καλοί φίλοι της στήλης, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, εκείνος ο Χριστόφορος Βερναρδάκης (τον θυμάστε, πόσο μας είχε εντυπωσιάσει με τις αναλύσεις του, επί των δημοσκοπήσεων – σάρωνε ο ΣΥΡΙΖΑ…) και η Ρένα Δούρου. Μπορεί και ορισμένοι άλλοι που μου διαφεύγουν, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο κακός χαμός που ανέμενε ο αγωνιστής Πολάκης, δεν έγινε. Το μεγάλο πλήθος στελεχών και βουλευτών δεν συγκινήθηκε. Είναι μοναχικός αυτός ο δρόμος που διάλεξε ή του διάλεξε ο Φάμελλος…

Γι’ αυτό δηλώνει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, «εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι». Βασικά, για να λέμε αλήθειες μεταξύ μας, ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μετά. Νωρίτερα ήταν στο ΕΠΑΜ εκείνου του περίφημου «οικονομολόγου» της κάτω πλατείας Συντάγματος, και ινδάλματος των «αγανακτισμένων» Καζάκη – πού ‘ναι άραγε αυτή η ψυχή, τώρα που τα κόμματα ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο, σαν τα μανιτάρια την άνοιξη;

Γιατί δεν απευθύνεται στον Πολάκη, να αναστήσουν το ΕΠΑΜ, και να μας ξανασώσουν και οι δυο;

Το τσίρκο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Είδα προχθές το βράδυ, το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Στο χιλιοστό» (τη γλιτώσαμε) που επιμελήθηκαν η Ελ. Βαρβιτσιώτη και η Βικ. Δενδρινού για τον ΣΚΑΪ. Γέλασα με την καρδιά μου. Ειδικά με αυτά που μας θύμισαν οι δύο δημοσιογράφοι. Από τα… ρούβλια του Πούτιν, που τάχα μου θα μας έσωζε κι αυτός τους έστειλε πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ενωση να δανειστούν, μέχρι το απίθανο – εκεί ξεκαρδίστηκα – που ήθελαν να βάλουν… κάμερες στους τουρίστες που επισκέπτονταν την Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστώσουν πού συνέβαινε φοροδιαφυγή για να επέμβουν στη συνέχεια τα… τσακάλια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, να την πατάξουν!..

Τι γελοιότητες ζήσαμε, και κάθε φορά που τις θυμάμαι, καταλαβαίνω πολύ καλά την πρεμούρα αυτού του τύπου, του Τσίπρα, να μας κάνει να ξεχάσουμε…

Τσίρκο κανονικό ήταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, από την αρχή ως το τέλος.

Διαψεύδονται οι «γαλάζιοι» παπαγάλοι

Στον «κουβά» με όλες τις τιμές, οδηγείται το κυβερνητικό αφήγημα της ΝουΔου, ότι η κυβέρνηση σκίζει, και όλη η ιστορία είναι ποιος θα καταταγεί δεύτερος – το δε ΠΑΣΟΚ θα πέσει στην 4η θέση, με το που θα δημιουργηθούν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Δημοσκόπηση στην πολύ δύσκολη για το ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, που έκανε το VORIA Metrics, αποκαλύπτει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά σταθερά δεύτερο, πριν από την ίδρυση των κομμάτων, αλλά διατηρεί τη θέση αυτή και μετά την αναγγελία τους, και μάλιστα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, κάτω από τη μονάδα. Η μέτρηση φέρνει τρίτο κόμμα το κόμμα της Καρυστιανού, και… κρατηθείτε, έκτο το κόμμα Τσίπρα!

Οσο για τη ΝουΔου, του… τροπαιοφόρου προέδρου Κυριάκου του Α’, πέφτει κάτω από το 20%, στο 19,4%!!!

Σκίζει όπως αντιλαμβάνεστε.

Τι παίρνει το ΠΑΣΟΚ; 10,5% στην πρόθεση ψήφου, χωρίς Καρυστιανού – Τσίπρα, και 9,8% με τους δύο αυτούς.

Περιμένω να δω τι θα σκαρφιστούν τώρα οι «γαλάζιοι» παπαγάλοι…