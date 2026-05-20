Πριν καν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, καταγράφηκε ήδη το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 42χρονος Βρετανός, ενώ ο γιος του νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας με πολλαπλά τραύματα. Το τραγικό συμβάν, σε μία περίοδο όπου η τουριστική κίνηση αυξάνεται διαρκώς, επαναφέρει με δραματικό τρόπο τη συζήτηση για τα μέτρα που θα έπρεπε να εξεταστούν, ώστε να περιοριστούν αντίστοιχα ατυχήματα, τα οποία συχνά έχουν μοιραία κατάληξη.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 14:00, το μεσημέρι της Τρίτης, στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο Ρόδας – Αχαράβης, στη θέση Αλμυρός. Η τετράτροχη μηχανή (γουρούνα) που οδηγούσε ο 42χρονος, με συνεπιβάτη τον ανήλικο γιο του, εξετράπη της πορείας της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε ελαιώνα.

«Έχουμε δημιουργήσει τον “τουρισμό της γουρούνας”»

«Κάθε καλοκαίρι λέμε τα ίδια, και έχουμε πει πολλές φορές πως τα οχήματα δεν τρακάρουν, οι οδηγοί τρακάρουν γιατί δεν ξέρουν πώς να τα χειριστούν», αναφέρει στο tanea.gr ο Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, επισημαίνοντας την ανάγκη θέσπισης ειδικού διπλώματος για οχήματα ΑΤVs (γουρούνες). «Το θέμα είναι πως εμείς, ως Έλληνες, έχουμε δημιουργήσει αυτό που εγώ αποκαλώ “ο τουρισμός της γουρούνας”. Σαν να λέμε στους τουρίστες, “καλώς ήρθατε στη χώρα μας που όλα επιτρέπονται”. Έχουμε διαφορετικά διπλώματα για μοτοσικλέτα και δεν έχουμε ένα για ATV».

Αυτό που εξηγεί ο κ. Ζωγράφος είναι πως η ασφάλεια έχει μετατραπεί σε ένα ενοχλητικό υποσέλιδο. «Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα νησιά μας να γεμίσουν με ευρώ. Η γουρούνα, είναι ο συνδυασμός ενός αυτοκινήτου και μίας μοτοσικλέτας. Το σημαντικό σε αυτό το γεγονός, είναι ότι διαθέτει τα χειρότερα στοιχεία τους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο όχημα, που απαιτεί διαφορετικά οδηγικά χαρακτηριστικά, και για αυτό απαιτείται να δημιουργηθεί ένα δίπλωμα οδήγησης για τα συγκεκριμένα οχήματα. Αν αυτό δεν γίνει, τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχώς δυστυχήματα θα σημειώνονται κάθε καλοκαίρι, γιατί πολλοί βλέπουν τις γουρούνες σαν παιχνίδι».

«Παίρνουν τις γουρούνες και τρέχουν με όσα χλμ μπορούν»

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας στην Αττική, τονίζει πως όλα τα οχήματα είναι επικίνδυνα, εάν δεν γνωρίζει πώς να τα χειριστεί κάποιος. «Προφανώς, δεν φταίνε οι γουρούνες, αλλά ο άνθρωπος. Σίγουρα οι σύγχρονες γουρούνες είναι πιο ασφαλείς, καθώς οι παλαιού τύπου έχουν πίσω μονοκόμματο άξονα, που σημαίνει ότι η αριστερή και η δεξιά ρόδα γυρνάνε με την ίδια ταχύτητα, ενώ οι καινούργιες έχουν διαφορικό. Παρόλα αυτά, οι γουρούνες, όπως και οι μοτοσικλέτες, είναι μία επικίνδυνη διαδικασία, γιατί ο καθένας είναι εκτεθειμένος, είτε έχει δύο ρόδες, είτε τέσσερις».

Επίσης επισημαίνει πως ένας πολίτης που βρίσκεται σε νησί για τις διακοπές του, είναι πιο χαλαρός, από ότι σε μία πόλη. «Μπορεί να οδηγεί 1-2 φορές τον χρόνο, αλλά θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο. Προφανώς δεν τον αφορά. Οι περισσότεροι, όπως αποδείχθηκε με την αλλαγή του ΚΟΚ, χρειάζονται λίγο “βούρδουλα”, για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Ας μην ξεχνάμε και το αλκοόλ, και το επικίνδυνο οδικό δίκτυο» αναφέρει και προσθέτει ότι:

«Οι γουρούνες μπορούν να πάνε παντού. Άρα και οι οδηγοί και αναβάτες μπορούν να κινηθούν παντού, με σεβασμό πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους υπόλοιπους. Σε κάθε περίπτωση, έχω δει κόσμο να παίρνει τους γουρούνες και να τρέχει με όσα χιλιόμετρα μπορεί, ρισκάροντας τις ζωές όλων. Δεν πρόκειται για ένα εύκολο όχημα, αλλά χρειάζεται χειρισμό και γνώση. Ενδεχομένως, χρειάζεται και ένα ξεχωριστό δίπλωμα».

«Όχι» στην απαγόρευση

Τόσο ο κ. Ζωγράφος, όσο και ο κ. Ιαβέρης, διαφωνούν με την τοποθέτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πως «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», και ειδικά στα νησιά.

«Προσωπικά είμαι ενάντια σε κάθε μορφή απαγόρευσης. Το κάθε όχημα μπορεί να λειτουργήσει με την μορφή ενός ασφαλούς οχήματος, αρκεί να ξέρει ο οδηγός πώς να το χειρίζεται. Χρειάζεται ένα δίπλωμα κινητικότητας. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή ένας οδηγός αυτοκινήτου, να έχει την δυνατότητα να οδηγήσει μία γουρούνα. Είναι άλλο πράγμα, και άλλη λογική» τονίζει ο κ. Ζωγράφος, με τον κ. Ιαβέρη να προσθέτει πως «δεν συμφωνώ με την απαγόρευση, καθώς είναι ένα όχημα το οποίο μπορεί να κινηθεί σε όλα τα εδάφη, και κυρίως στα νησιά. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο ελέγχων με το δίπλωμα, και ο καθένας να προσέχει τον εαυτό του. Η ατομική ευθύνη είναι η αρχή των πάντων».