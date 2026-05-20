Δύο μαθήτριες της Α’ τάξης του Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, η Σοφία Μαρία Τριβυζά και η Ουρανία Τετζιρίδου, κέρδισαν την πρώτη θέση στον ένατο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, European Money Quiz, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στον διαγωνισμό European Money Quiz (EMQ) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF) και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν στις γνώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών με έμφαση στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την αποταμίευση, τα ψηφιακά νομίσματα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την πρόληψη από διαδικτυακές απάτες.

Οι δύο ελληνίδες μαθήτριες κατέλαβαν την πρώτη θέση απαντώντας σωστά στο σύνολο των 30 ερωτήσεων του διαγωνισμού χρηματοοικονομικών γνώσεων και μάλιστα στον καλύτερο χρόνο. Τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό κατέλαβαν μαθητές από τη Λετονία και την τρίτη θέση κατέλαβαν μαθητές από την Ιταλία. «Οι μαθήτριές μας από τη Θεσσαλονίκη, μας γέμισαν υπερηφάνεια. Η επιτυχία τους αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά τις πρωτοποριακές δράσεις της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών που προάγουν τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό» δήλωσε η Χαρούλα Απαλαγάκη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που έμαθε την είδηση σε ένα διάλειμμα της συνεδρίασης της G7, επικοινώνησε με τις νικήτριες του διαγωνισμού και τον διευθυντή του σχολείου, Γιώργο Μπουλάκη, για να τους συγχαρεί για την επιτυχία τους.

Εχετε κλήση από την Εφορία

Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχει προγραμματίσει για φέτος η ΑΑΔΕ με στόχο να υπενθυμίσει στους φορολογουμένους τις υποχρεώσεις τους. Οι πρώτοι που θα δεχθούν κλήση από την ΑΑΔΕ θα είναι όσοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία. Οσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι οι «φρέσκες» οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες.

Ενστάσεις από τους ξενοδόχους

Το υπό διαμόρφωση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ) βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με την Ομοσπονδία να εκφράζει έντονο προβληματισμό για κρίσιμες πτυχές της προτεινόμενης νομοθέτησης.

Οπως επισημαίνεται, η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού χωροταξικού πλαισίου αποτελεί πάγιο αίτημα του ξενοδοχειακού κλάδου, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα κανόνων, ασφάλεια δικαίου και ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον για τον ελληνικό τουρισμό.

Ωστόσο, η ΠΟΞ τονίζει ότι το ΕΧΠΤ δεν πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο επιβολής οριζόντιων περιορισμών και απαγορεύσεων, αλλά ως ένα στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού.

Υψηλό επιτόκιο καταθέσεων

Τη δημιουργία του αποταμιευτικού λογαριασμού Prime Savings με επιτόκιο έως 1,15% ανακοίνωσε η CrediaBank, που θέλει να προσελκύσει τις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τον λογαριασμό Prime Savings μπορούν να ανοίξουν μόνο νέοι πελάτες της τράπεζας με ελάχιστη αρχική κατάθεση 5.000 ευρώ, με το επιτόκιο 1,15% να ισχύει από το πρώτο ευρώ και για καταθέσεις έως 50.000 ευρώ.

Ανεξαρτησία της ΤτΕ

Την κατοχύρωση της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ ανέδειξε ως ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα του Ξενοφώντα Ζολώτα ο μακρινός του διάδοχος Γιάννης Στουρνάρας στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας» του Σωτήρη Ριζά. «Αυτή μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, χωρίς να παρασυρόμαστε από συγκυριακές πολιτικές διακυμάνσεις. Αυτή μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε την οικονομική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, χωρίς να υποτασσόμαστε σε σκοπιμότητες ή αντιπαλότητες» δήλωσε ο σημερινός διοικητής της ΤτΕ.

Ευρωπαϊκή Silicon Valley

Τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Silicon Valley έθεσε ως προτεραιότητα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο διεθνές τηλεοπτικό δικτύου France 24 στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για τη συνεδρίαση της G7. Όπως είπε, θα πρέπει «να αναδείξουμε τεχνολογικούς πρωταθλητές σε πολλούς κλάδους και να αποφύγουμε μια σχέση ασύμμετρης αλληλεξάρτησης τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Κίνα», ενώ σε δεύτερο φάση έθεσε τον στόχο δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς με μεγέθη ισάξια της Wall Street.

Ελλείψεις στα τεχνικά επαγγέλματα

Καμπανάκι για ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων κρούουν οι εκπρόσωποι της αγοράς καθώς όπως λένε υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Οι φορείς της αγοράς (Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και ΓΣΕΒΕΕ από κοινού) έχουν ήδη υποβάλει πρόταση σχεδίου νόμου για την αδειοδότηση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων.