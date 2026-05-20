Αύξηση 45% στην ποσότητα τηγανέλαιου που ανακυκλώθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατέγραψε ο δήμος Πετρούπολης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου, κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες τηγανέλαιου καταλήγουν λανθασμένα στους νεροχύτες ή στα απορρίμματα, προκαλώντας σοβαρή ρύπανση και επιβαρύνοντας σημαντικά τα συστήματα αποχέτευσης. Αντίθετα, μέσω της ανακύκλωσης, το χρησιμοποιημένο λάδι μπορεί να μετατραπεί σε βιοκαύσιμο και άλλες χρήσιμες πρώτες ύλες, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, ο δήμος Πετρούπολης κατάφερε να αυξήσει από 2,2 τόνους το 2024 σε 3,2 τόνους το 2025 την ποσότητα τηγανέλαιων που ανακυκλώθηκαν.

«Η σωστή διαχείριση του χρησιμοποιημένου τηγανέλαιου αποτελεί μια σημαντική πράξη περιβαλλοντικής ευθύνης, που συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, των αποχετευτικών δικτύων και του φυσικού περιβάλλοντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η διαδικασία για τους πολίτες, όπως περιγράφεται, είναι απλή:

– Αφήνουμε το τηγανέλαιο να κρυώσει.

– Το τοποθετούμε σε πλαστικό μπουκάλι ή κατάλληλο δοχείο.

– Το απορρίπτουμε σε ειδικούς κάδους συλλογής τηγανέλαιου.

«Έχει μεγάλη σημασία για μένα, να σημειώνεται αύξηση σε πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Αποδεικνύει πως οι κάτοικοι της Πετρούπολης διαθέτουν αυξημένη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού δεν είναι μόνο μια απλή καθημερινή συνήθεια, αλλά μια σημαντική πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Καλούμε όλους τους συνδημότες μας, όλα τα νοικοκυριά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, στηρίζοντας και αυτή μας την προσπάθεια», δήλωσε σχετικά ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Θ. Κοτσαμπάς.

Υπενθυμίζεται πως τα σημεία συλλογής τηγανέλαιου είναι:

– Βαλτετσίου & Αναγνωσταρά

– Ελαιών και Ηπείρου

– Ελαιών και Κώστα Βάρναλη (Κολυμβητήριο)

– Αγίας Γλυκερίας και Αθανασίου Διάκου

– Ανατολικής Ρωμυλίας 118 (1ο ΛΥΚΕΙΟ)

-Τσακάλωφ και Πίνδου

– Μυστρά και Μιαούλη

– Αγίας Τριάδος

– Σουλίου και Νικηταρά

– Κολοκοτρώνη και Αχιλλέως (πλατεία Θέτιδος)

– Δωδεκανήσου και Κρήτης (Β’ Κ.Α.Π.Η.)

– Σουλίου και Μελίνας Μερκούρη (ΠΛΗΣΙΟΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)