Στιγμές πανικού έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο οδηγός αντιλήφθηκε πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και δυσκολευόταν να στρίψει.

Ο οδηγός σταμάτησε άμεσα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και άνοιξε το καπό για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Τότε, τόσο ο ίδιος όσο και οι επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο θέαμα: ένα μεγάλο φίδι είχε τυλιχθεί στους ιμάντες του κινητήρα, προκαλώντας εμπλοκή στο μηχανικό σύστημα του οχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιβάτες στο agriniosite.gr, το ερπετό κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας έντονο φόβο και αναστάτωση.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το φίδι. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε σε συνεργείο για έλεγχο και αποκατάσταση της βλάβης.