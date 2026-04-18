Μια ασυνήθιστη καταγγελία οδήγησε τις αρχές σε μια απρόσμενη ανακάλυψη, καθώς σε πολυκατοικία στην Κρακοβία της Πολωνίας εντοπίστηκαν συνολικά 148 βασιλικοί πύθωνες.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Απριλίου, όταν η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για την παρουσία φιδιού σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στην περιοχή Prądnik Biały. Περιπολικό που έσπευσε στο σημείο επιβεβαίωσε την αναφορά, εντοπίζοντας το ερπετό εντός του κτιρίου.

Αρχικά, οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και ότι το φίδι ανήκε πιθανότατα σε κάποιον ένοικο. Δημοτικοί φύλακες και πυροσβέστες κατάφεραν να παγιδεύσουν με ασφάλεια το ζώο, το οποίο στη συνέχεια παραδόθηκε σε εκπρόσωπο καταφυγίου.

Η απρόσμενη εξέλιξη

Ωστόσο, η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η παρουσία του φιδιού δεν ήταν τυχαία. Κατά τον περαιτέρω έλεγχο σε χώρους του κτιρίου, εντοπίστηκαν συνολικά 148 βασιλικοί πύθωνες, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη έκταση της υπόθεσης.

Aνακρίθηκαν τρεις άνδρες που φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ζώων. Με τη συνδρομή κτηνιάτρου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις συνθήκες διαβίωσης των ερπετών, προκειμένου να αξιολογηθεί η ευζωία και η υγειονομική τους κατάσταση.

Από τους ελέγχους προέκυψαν παρατυπίες στη φύλαξη των φιδιών, με αποτέλεσμα οι τρεις άνδρες να συλληφθούν ως ύποπτοι για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Μετά την κατάθεσή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τα ερπετά τέθηκαν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις που αφορούν την προστασία της άγριας ζωής και την ευημερία των ζώων, καθώς και αν τα φίδια διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τρεις μήνες έως και πέντε χρόνια.