Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο Σάββατο (6/6) ζήτησε και έλαβε ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ενώ ο συνήγορός του Γιώργος Καμβύσης υποστήριξε, πως ο εντολέας του δεν έχει ισχυριστεί, ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, αλλά πως η θανούσα του επιτέθηκε πρώτη, ενώ έκανε γνωστό, πως θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καταθέτοντας και παλαιότερα ιατρικά έγγραφα.

«Υπέβαλα αίτημα στην κυρία Ανακρίτρια για αναβολή της απολογίας του κατηγορουμένου, το οποίο έγινε δεκτό» δήλωσε ο κ. Καμβύσης και πρόσθεσε: «Ο λόγος είναι ότι η δικογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καθώς η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα υπό τα οποία τελέστηκε το έγκλημα. Τα αντίγραφα της δικογραφίας που είχα στη διάθεσή μου, παραλήφθηκαν μόλις χθες το βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί προστέθηκαν νέα στοιχεία και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν και να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα».

Αναφερόμενος στα όσα φέρεται να έχει καταθέσει προανακριτικά ο 41χρονος συζυγοκτόνος, είπε ότι «θέλω να διευκρινίσω, ότι ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε, πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Αυτό που έχει αναφέρει, είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση, που κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ, ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του. Δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εμέσσως πλην σαφώς στην υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει από δω και πέρα, λέγοντας: «Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ, με πλήρη αδυναμία να αντιληφθεί το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά».

Μένει να φανεί, τι θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος, που κατακρεούργησε την 39χρονη γυναίκα του στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της με 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, όπως έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση. Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την παρακολουθούσε σε σπίτι και αυτοκίνητο

Η 39χρονη Βασιλική σύμφωνα με μαρτυρίες βίωνε ενδοοικογενειακή βία και κακοποιητικές συμπεριφορές πολλά χρόνια και επιθυμούσε να χωρίσει και να φύγει από τον σύζυγό της, κάτι που είχε εκμυστηρευτεί στην αδερφή της και σε φίλους της. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το Star, ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παραδέχθηκε στους αστυνβομικούς, ότι είχε βάλει κοριό στη σύζυγό του και την παρακολουθούσε. Γι’ αυτό άλλωστε, πήγαν για δεύτερη φορά οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα του ζευγαριού και το έκαναν «φύλλο και φτερό», χωρίς όμως να βρουν τη συσκευή αυτή. Ο ίδιος είπε στη συνέχεια, ότι δεν βρέθηκε, γιατί την έχει καταστρέψει.

Παρ’ όλ’ αυτά, στο λογιστικό γραφείο του 41χρονου βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος που περιλαμβάνει ηχητικό υλικό από τις παρακολουθήσεις στην 39χρονη. Σύμφωνα με τις ίδιεδς πληροφορίες, χθες δόθηκε εντολή από την ανακρίτρια για να ξεκινήσει η απομαγνητοφώνηση των ηχητικών ντοκουμέντων, που περιέχει αυτός ο σκληρός δίσκος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι περίπου 60 ώρες καταγεγραμμένου υλικού, ένας τεράστιος όγκος ηχητικών που φέρεται να είχε καταγράψει, σε 15-20 περίπου διαφορετικά ηχητικά αρχεία.

Η αδελφή της 39χρονης θα ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών της

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» διέψευσε την πληροφορία που είχε διαρρεύσει, ότι η αδελφή της 39χρονης δε θα ζητήσει τελικά την προσωρινή επιμέλεια των παιδιών, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. «Στην αδελφή μπορούν να πάνε τα παιδιά, απλά η αδελφή χρειάζεται υποστήριξη από μας, για να μπορέσει να τα υποστηρίξει και η ίδια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος.

«Υπάρχει ένα κύμα αγάπης στην πόλη μας για τα παιδιά. Φορείς έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και θέλουν να στηρίξουν αυτά τα μικρά τα παιδιά. Και ο Σεβασμιώτατος (σ.σ. Μητροπολίτης Καλαμάτας) έχει πει από την αρχή, ότι θα είναι δίπλα τους», συνέχισε. Ήδη ο δήμος έχει ξεκινήσει έρευνες, ώστε να βρεθεί ένα σπίτι, για να μείνουν η θεία και τα ανιψάκια της και μια προσωρινή εργασία, για να μπορέσει να τα συντηρήσει. «Η πρόθεσή της είναι, από ό,τι με ενημέρωσε εμένα, να φύγει με τα παιδιά, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στο σπίτι που έχει στη Σητεία, στην Κρήτη», είπε ο δήμαρχος.