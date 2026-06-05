Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έχουν εντοπίσει ηχητικές καταγραφές που φέρεται να ανήκουν στη σύζυγο του 41χρονου κατηγορούμενου. Τα αρχεία αυτά εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα για τη διερεύνηση των κινήτρων και των συνθηκών του εγκλήματος.

Ο 41χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, δεν απολογήθηκε τελικά χθες. Εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας λίγο μετά τις 11 το πρωί και παρέμεινε εκεί για περίπου μία ώρα, πριν ζητήσει και λάβει νέα προθεσμία για το Σάββατο. Πρόκειται, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, για την τελευταία αναβολή που μπορούσε να του δοθεί.

Η απόφαση για το αίτημα αναβολής φαίνεται να συνδέεται με νέα στοιχεία που προστέθηκαν στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης παραδόθηκε μόλις το πρωί της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που –όπως υποστήριξε– δεν επέτρεψε τον απαραίτητο χρόνο μελέτης.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ηχητικά αρχεία και νέα δεδομένα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηχητικές καταγραφές που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την προανάκριση. Τα αρχεία βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος και περιλαμβάνουν συνομιλίες της συζύγου του. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι καταγραφές.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στην κατοικία του ζευγαριού. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα και άλλα ψηφιακά πειστήρια. Οι αναλύσεις των ευρημάτων θεωρούνται καθοριστικές, καθώς μπορεί να αποκαλύψουν εάν το έγκλημα είχε προμελετηθεί και να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η εικόνα του κατηγορουμένου

Τα νέα δεδομένα ενισχύουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την εικόνα μιας έντονης εμμονής του 41χρονου προς τη σύζυγό του. Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχει μεταβολή στην περιγραφή των γεγονότων από τον ίδιο. Ενώ αρχικά υποστήριζε ότι ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που οδήγησε στο έγκλημα, πλέον προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού.

Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ερευνητές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων κρίσιμων αποκαλύψεων τις επόμενες ημέρες. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην απολογία του 41χρονου το Σάββατο, από την οποία αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα της υπόθεσης.