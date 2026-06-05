Αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου θεσπίζει το νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων πάγωμα πληρωμών μέσω τραπεζών για στοιχήματα και αποδόσεις κερδών που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Παράνομος τζόγος: Βαριά καμπάνα και για όσους διαφημίζουν παράνομα παιχνίδια

Το νέο πλαίσιο εισάγει βαριές κυρώσεις, με πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ για όσους διαφημίζουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ιστοσελίδες, εφαρμογές, social media ή μέσω influencer περιεχομένου και άλλων μορφών προώθησης, όπως links και promo codes.

Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται επίσης ενίσχυση των ελέγχων ταυτοποίησης παικτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο στοιχηματισμός πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω νόμιμων παρόχων.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές ποινές για χώρους όπως internet cafe και λέσχες που χρησιμοποιούνται για παράνομο τζόγο. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμα αλλά και δυνατότητα σφράγισης των εγκαταστάσεων έως και για ένα έτος.

Παράνομος τζόγος: Φορολόγηση και περιορισμοί στις συναλλαγές

Το πολυνομοσχέδιο εισάγει αλλαγές στη φορολόγηση των κερδών από διαδικτυακά παίγνια, όπως το online πόκερ και τα live casino. Τα κέρδη θα φορολογούνται αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με αφορολόγητο όριο τα 100 ευρώ. Για κέρδη έως 500 ευρώ ορίζεται συντελεστής 20%, ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει στο 30%.

Επιπλέον, τίθεται απαγόρευση τραπεζικών συναλλαγών προς και από παράνομες στοιχηματικές εταιρείες. Η παραχώρηση κάρτας σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Παράνομος τζόγος: Η έκταση του παράνομου δικτύου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν το 2024 σε παράνομα δίκτυα τζόγου, με συνολικό τζίρο που υπερβαίνει το 1,6 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου 11.000 παράνομα διαδικτυακά sites, προκαλώντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.