Το νέο σκίτσο του Αρκά σχολιάζει με τον γνώριμο αιχμηρό τρόπο τη σχέση των πολιτικών κομμάτων με την εξουσία. «Η εξουσία φθείρει, αλλά κάποια κόμματα φθείρονται από την απουσία της», γράφει, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα κερί που λιώνει παρότι είναι σβηστό.

Η εικόνα λειτουργεί ως συμβολισμός της πολιτικής φθοράς που δεν προέρχεται μόνο από την άσκηση εξουσίας, αλλά και από τη μακροχρόνια παραμονή στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με το σχόλιο του σκιτσογράφου, ορισμένοι πολιτικοί σχηματισμοί χάνουν τη δυναμική, την ταυτότητα ή την απήχησή τους ακόμη και όταν δεν κυβερνούν, όπως ένα κερί που συνεχίζει να λιώνει χωρίς να καίει.

Με λιτές γραμμές και εύστοχους συμβολισμούς, ο Αρκάς ανοίγει για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τη φθορά του πολιτικού συστήματος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις.

Το σκίτσο αποτυπώνει την προσωπική καλλιτεχνική και σατιρική προσέγγιση του δημιουργού και προσφέρεται για πολλαπλές ερμηνείες από το κοινό.