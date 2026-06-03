Στη σύγχρονη εποχή ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πανεπιστημιακά πτυχία και υψηλότερα τυπικά προσόντα. Ωστόσο, η αύξηση των τίτλων σπουδών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αντίστοιχη άνοδο του μορφωτικού επιπέδου της κοινωνίας. Το σκίτσο του Αρκά μέσα από το χιούμορ και τη σάτιρα, θέτει το ερώτημα αν η πραγματική μόρφωση ταυτίζεται με την κατοχή ενός πτυχίου.
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Καιρός: Έως 34 βαθμούς ο υδράργυρος – Τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και […]
Πανελλαδικές 2026: Συνέχεια για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, με μαθήματα προσανατολισμού
Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας). Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Ιουνίου
Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ιερία, Ιέρεια, Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα. Οσία Ιερία Δυστυχώς για τους μελετητές του Βίου της Αγίας Ιερείας (ή Ιερίας) δεν υπάρχει συναξαριακό υπόμνημα. Από το Συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (10ος μ.Χ. αι.) και μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις […]
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος
Αποκαταστάθηκε στις 23:33 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχεριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Σημειώνεται ότι, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια -Ασπρόπυργος είχε διακοπεί από τις 20:26, ύστερα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι […]
Κρήτη: Καλυτέρεψε το τρίχρονο κοριτσάκι που είχε σημάδια κακοποίησης – Βγαίνει από τη ΜΕΘ
Αισιόδοξα είναι τα νέα για την τρίχρονη από τα Χανιά, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έπειτα από σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν την παρέμβαση των αρχών και την έναρξη δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της μικρής παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρούν στον σχεδιασμό της μεταφοράς της από […]