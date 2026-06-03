Στη σύγχρονη εποχή ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πανεπιστημιακά πτυχία και υψηλότερα τυπικά προσόντα. Ωστόσο, η αύξηση των τίτλων σπουδών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αντίστοιχη άνοδο του μορφωτικού επιπέδου της κοινωνίας. Το σκίτσο του Αρκά μέσα από το χιούμορ και τη σάτιρα, θέτει το ερώτημα αν η πραγματική μόρφωση ταυτίζεται με την κατοχή ενός πτυχίου.

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