Αισιόδοξα είναι τα νέα για την τρίχρονη από τα Χανιά, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έπειτα από σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν την παρέμβαση των αρχών και την έναρξη δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της μικρής παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρούν στον σχεδιασμό της μεταφοράς της από […]