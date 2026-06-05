Ισχυρή έκρηξη σε ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια σημειώθηκε γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του μηχανήματος ανάληψης χρημάτων. Οι δράστες, αμέσως μετά την ανατίναξη, διέφυγαν αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, ενώ ειδικά κλιμάκια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Προβληματισμό προκαλεί στις διωκτικές αρχές το γεγονός ότι η έκρηξη συνέπεσε χρονικά με τον εμπρησμό τριών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διερευνούν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται ή αν ο εμπρησμός λειτούργησε ως αντιπερισπασμός για την ανατίναξη του ΑΤΜ.