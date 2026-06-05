Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι δράστες περιέλουσαν τα σταθμευμένα οχήματα με εύφλεκτο υλικό και τα πυρπόλησαν, προκαλώντας την ολική καταστροφή τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες, ενώ από το βιντεοληπτικό υλικό καμερών ασφαλείας εντοπίστηκαν εικόνες που αποτυπώνουν τις κινήσεις των δραστών. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είναι περισσότεροι του ενός.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 3:55 τα ξημερώματα, στον χώρο στάθμευσης όπου βρίσκονταν τα οχήματα της Περιφέρειας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα των δραστών και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.