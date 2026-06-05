Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται μετά από τέσσερις αναβολές της δευτεροβάθμιας δίκης του ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος αναμένεται να καθίσει σήμερα στο εδώλιο του Μεικτού ορκωτού Εφετείου της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος ηθοποιός είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών. Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος , ο οποίος στο στάδιο της ανάκρισης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.

Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα αθώο τον Δημήτρη Λιγνάδη για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή στο ηθοποιό , όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου.

Ως εκ τούτου ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί από το Μεικτό ορκωτό Εφετείο της Αθήνας από μηδενική βάση για σεξουαλική κακοποίηση τριών αγοριών.