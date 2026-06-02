Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων και νέες ρυθμίσεις φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Παράνομο τζόγο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη (02/06) έως τις 15 Ιουνίου. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ποινές φυλάκισης και πρόστιμα έως 800.000 ευρώ για όσους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες τυχερών παιγνίων.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η καταπολέμηση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου και η προστασία των παικτών. Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και μέτρα για την άμεση σφράγιση καταστημάτων όπου διεξάγεται παράνομος τζόγος.

Ενίσχυση της Ε.Ε.Ε.Π. και νέες αρμοδιότητες

Η Ε.Ε.Ε.Π. αποκτά τη δυνατότητα να αφαιρεί άμεσα παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, ταυτοποιώντας λογαριασμούς και ιστοσελίδες που εμπλέκονται. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, τα μέλη του οποίου αποκτούν αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση σχετικών αδικημάτων.

Προβλέπεται επίσης η άμεση σφράγιση καταστημάτων έως και για ένα έτος, καθώς και η αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους Δήμους, σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων.

Νέες δομές και προσωπικό

Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων στην Ε.Ε.Ε.Π. από 80 σε 110, εκ των οποίων 70 αφορούν διοικητικό προσωπικό και 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στα τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων κατόπιν αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή.

Η Επιτροπή θα χαράσσει την εθνική στρατηγική για το υπεύθυνο παιχνίδι και θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για μελέτες, έρευνες και δράσεις που αφορούν στην πρόληψη του εθισμού και την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας

Θεσπίζεται κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων («blacklist»), ενώ προβλέπεται αποκλεισμός πρόσβασης και έλεγχος ονομάτων χώρου. Παράλληλα, ρυθμίζεται το ζήτημα των κατασχεμένων χρημάτων παικτών και των λογαριασμών που δεσμεύονται από την Α.Α.Δ.Ε.

Διοικητικές κυρώσεις

Επιβάλλονται πρόστιμα σε παρόχους διαδικτύου και διαφημιζόμενους που εμπλέκονται σε παράνομη διεξαγωγή παιγνίων. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα.

Προβλέπεται επίσης προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας και ποινές για όσους προωθούν παράνομα παιχνίδια μέσω διαδικτύου – όπως influencers, streamers και διαφημιστικά δίκτυα – με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ποινικές κυρώσεις

Για παράνομα μη τυχερά παιχνίδια, η ποινή φυλάκισης ορίζεται σε τουλάχιστον τρία έτη, με χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Για παράνομα τυχερά παιχνίδια, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις επαγγελματικής ή εμπορικής διοργάνωσης, συμμετοχής ανηλίκων ή παραβίασης σφράγισης καταστήματος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και πρόστιμο έως 800.000 ευρώ.

Όσοι διοργανώνουν τυχερά παιχνίδια χωρίς άδεια αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή, ενώ για τα τυχερά παίγνια η ποινή αυξάνεται σε τουλάχιστον δύο έτη. Οι συμμετέχοντες σε παράνομα παιχνίδια τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο ετών και πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Τέλος, αποδίδονται ανακριτικές αρμοδιότητες στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων και αυξάνεται η φορολόγηση στα κέρδη από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο.