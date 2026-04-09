Πολύ πριν από τους πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού στη Μεσοποταμία, οι οποίοι κατασκεύαζαν εξάπλευρα ζάρια, οι ιθαγενείς πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής φαίνεται πως έπαιζαν παιχνίδια τύχης με δίπλευρα ζάρια φτιαγμένα από κόκαλο, ήδη από το τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται σε νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Antiquity.

Η ομάδα του ερευνητή Ρόμπερτ Μάντεν από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο αναγνώρισε τα παλαιότερα γνωστά ζάρια στον κόσμο, ηλικίας άνω των 12.000 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους των δυτικών Μεγάλων Πεδιάδων. Η ανακάλυψη αυτή μεταθέτει την απαρχή της χρήσης ζαριών κατά περίπου 6.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν έως σήμερα. Μέχρι πρότινος, τα αρχαιότερα ζάρια πιστευόταν ότι προέρχονταν από τη Μεσοποταμία και την κοιλάδα του Ινδού, γύρω στα 5.500 χρόνια πριν.

Μια νέα ματιά στα αρχαία ευρήματα

Χρησιμοποιώντας μια πρωτοποριακή μεθοδολογία ταξινόμησης, οι ερευνητές επανεξέτασαν αντικείμενα που είχαν καταγραφεί ως πιθανά «κομμάτια παιχνιδιών» ή είχαν αγνοηθεί. Η ανάλυση αποκάλυψε σχεδόν 600 πιθανές μονάδες ζαριών από 57 αρχαιολογικούς χώρους σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ, καλύπτοντας όλη την προϊστορία της Βόρειας Αμερικής. Τα αρχαιότερα δείγματα χρονολογούνται μεταξύ 12.000 και 10.200 ετών πριν από σήμερα.

«Οι δυτικοί μελετητές θεωρούσαν τα ζάρια και την έννοια της πιθανότητας ως εφεύρεση του Παλαιού Κόσμου», δήλωσε ο Μάντεν στην εφημερίδα Wall Street Journal. Όπως πρόσθεσε, τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι αρχαίοι ιθαγενείς λαοί δημιουργούσαν αντικείμενα σχεδιασμένα να παράγουν τυχαία αποτελέσματα και τα ενσωμάτωναν σε οργανωμένα παιχνίδια πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων αστικών πολιτισμών.

Τα παιχνίδια ως κοινωνικός δεσμός

Τα ζάρια που περιγράφονται στη μελέτη είναι απλά, δίπλευρα κομμάτια κατασκευασμένα από οστό – ταπεινά αντικείμενα που όμως αποκαλύπτουν μια βαθιά παράδοση κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω του παιχνιδιού. «Είναι απλά και κομψά εργαλεία», σημείωσε ο Μάντεν.

Τα ευρήματα βασίζονται σε δεκαετίες ερευνών γύρω από τον ρόλο των παιχνιδιών στις ιθαγενείς κουλτούρες. Η Μπάρμπαρα Βούρχις, ερευνήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, υποστηρίζει ότι ο τζόγος είναι βαθιά ριζωμένος στην ανθρώπινη προϊστορία. «Εμφανίζεται παντού, από τις αρκτικές περιοχές έως τα τροπικά δάση, σε κοινωνίες κυνηγών-συλλεκτών αλλά και σε πιο σύνθετους πολιτισμούς», έχει δηλώσει. Προγενέστερες μελέτες της είχαν εντοπίσει πίνακες καταγραφής παιχνιδιών με ζάρια ηλικίας 5.000 ετών στο Μεξικό, που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα τα αρχαιότερα σχετικά ευρήματα στην αμερικανική ήπειρο.

Αναθεώρηση της ιστορικής χρονογραμμής

Η νέα μελέτη φωτίζει τον διαχρονικό ρόλο των παιχνιδιών με ζάρια στους πολιτισμούς των ιθαγενών Αμερικανών, από τους κυνηγούς της Εποχής των Παγετώνων έως τις μεταγενέστερες σύνθετες κοινωνίες. Αντί να πρόκειται για περιφερειακή δραστηριότητα, τα παιχνίδια τύχης φαίνεται πως υπήρξαν σταθερό στοιχείο της κοινωνικής ζωής για χιλιετίες — μια παράδοση που προηγήθηκε της γραφής, της γεωργίας και των μεγάλων πολιτισμών της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.