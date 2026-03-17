Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται, με την κατάσταση να είναι πιο περίπλοκη από έναν απλό αποκλεισμό εκ μέρους του Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Τεχεράνη επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων πλοίων, επιβάλλοντας ωστόσο αυστηρούς ελέγχους και όρους διέλευσης.

Το «ανατολίτικο παζάρι» αποδεικνύεται παραδοσιακά εξαίρετο διπλωματικό όπλο.

Μέρος της ναυτιλιακής κυκλοφορίας περνά από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, αλλά μόνο με ιρανική άδεια.

Η Μισέλ Βάιζ Μπόκμαν που είναι επικεφαλής αναλύτρια ναυτιλιακών πληροφοριών στην εταιρεία Windward AI, παρακολουθεί στενά τις τελευταίες κινήσεις και διαπιστώνει μια νέα τάση στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.

Όπως επισημαίνει, αρκετά πλοία ακολουθούν πλέον πορεία μέσα στα ιρανικά χωρικά ύδατα, κοντά στις ακτές, αποφεύγοντας το στενό κανάλι νοτιότερα που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από τα περισσότερα σκάφη.

Η Μπόκμαν σημειώνει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι «η νέα διαδρομή δείχνει πώς ο επιλεκτικός αποκλεισμός του Ιράν έχει εξελιχθεί, επιτρέποντας τη διέλευση σε συμμάχους και υποστηρικτές».

Στις 16 Μαρτίου, εντόπισε οκτώ πλοία –πλην των ιρανικών– να διασχίζουν τα Στενά με ενεργό το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS), σχεδόν διπλάσια από τις προηγούμενες ημέρες.

Ήρθε και η Ινδία

Η Ινδία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διαπραγματεύονται άδεια διέλευσης με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει να εξάγει καθημερινά μεταξύ 1,6 και 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με ένα έως δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια να περνούν τα Στενά κάθε 24 ώρες.

Τα Στενά έχουν κίνηση με άλλα λόγια.

Το πόκερ του Τραμπ και το χαρτί του ΝΑΤΟ

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχει εκνευρισμός και είναι φανερός.

Γιατί ο ένοικος του Λευκού Οίκου έπαιξε το χαρτί του ΝΑΤΟ ζητώντας συμμαχική συνδρομή σε μία οριστική λύση για το πρόβλημα των Στενών, όμως το «περιστέρι του Ιάσονα» που θα περνούσε από τις Συμπληγάδες, αρνήθηκαν πολλές χώρες να υποδυθούν.

Εν τέλει ο πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια άλλων χωρών στον πόλεμο τους κατά του Ιράν, λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε ζητήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Σε αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι «οι περισσότεροι» σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ενημέρωσαν την Ουάσινγκτον πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν. Ο ίδιος σχολίασε: «Δεν εκπλήσσομαι από τη στάση τους, καθώς πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ μονόδρομο – εμείς θα τους προστατεύουμε, εκείνοι όμως δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς».

Στην αρχική του έκκληση στις 14 Μαρτίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Ελπίζω η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι, που πλήττονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, να στείλουν πλοία».

Επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και στις αγορές ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από το Ιράν, εκτός από λίγα πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο προς χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πολλά εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα από «άγνωστα βλήματα» κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων συγκρούσεων, με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από το πέρασμα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και σε μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων από ασιατικές χώρες.