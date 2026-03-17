Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε στο CNBC ότι οι κινήσεις του Ιράν για τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Χάσετ επανέλαβε τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε εβδομάδες και όχι σε μήνες.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά:«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσα λίγα έχουν απομείνει στο Ιράν».

Ο Χάσετ εξέφρασε αισιοδοξία ότι η κρίση θα λήξει σύντομα, επισημαίνοντας πως όταν τελειώσει, οι τιμές του πετρελαίου θα επηρεαστούν θετικά καθώς τα πλοία θα μπορούν να προσεγγίζουν χωρίς εμπόδια τα διυλιστήρια. «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία πως η Ασία ενδέχεται να περιορίσει τις εξαγωγές διυλισμένου πετρελαίου προς τις ΗΠΑ, προκειμένου να διαχειριστεί πιθανή μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή. «Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν αυτό για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», υπογράμμισε.

Η αναβολή της συνάντησης Τραμπ – Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου να επικεντρωθεί στις εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν. Ο Χάσετ τόνισε ότι η δράση των ΗΠΑ στην περιοχή εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Κίνας.

«Αυτή είναι μια περίπτωση όπου οι στόχοι και των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται, ότι θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια σταθερή παγκόσμια αγορά πετρελαίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μετά το τέλος του πολέμου κάτι που, όπως είπε, αναμένεται σύντομα οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν και «ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη».