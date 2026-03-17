Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε «επιχειρήσεις» στα Στενά του Ορμούζ «υπό τις παρούσες συνθήκες». Ο Γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε τη θέση της χώρας του σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως «δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο».

«Δεν συμμετέχουμε σε αυτόν και έχουμε μια καθαρά αμυντική θέση, προστατεύοντας τους πολίτες μας και υποστηρίζοντας τους συμμάχους μας», υπογράμμισε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στάση του Παρισιού απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή.

Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Γαλλίας να αναλάβει τον συντονισμό του συστήματος συνοδείας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί.

