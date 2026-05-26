Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής παρουσιάζει σήμερα σημαντικές καθυστερήσεις, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων.

Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, ενώ αυξημένη συμφόρηση παρατηρείται και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό.

Σημαντική επιβάρυνση υπάρχει και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στην παραλιακή, από τον Άλιμο έως το Παλαιό Φάληρο και τον Πειραιά.

Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους της πόλης.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

