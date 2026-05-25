Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε με έντονη συγκίνηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα, αναφερόμενη τόσο στην εκθαμβωτική της εμφάνιση όσο και στην ταπεινότητα με την οποία η ίδια αντιμετώπιζε τη δημοσιότητα και την αναγνωρισιμότητά της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η Μαστροκώστα υπήρξε ίσως η μοναδική γυναίκα που είχε ζηλέψει, τονίζοντας πως η φυσική της γοητεία ήταν τέτοια που συχνά η ίδια δεν αντιλαμβανόταν την απήχηση που είχε στο κοινό. Όπως σημείωσε, η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο της προσοχής, παρά το γεγονός ότι για πολλούς αποτελούσε το απόλυτο θηλυκό της εποχής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην πορεία της εκλιπούσας, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα ή και προκατάληψη τις ιδιαίτερα όμορφες γυναίκες. Παράλληλα, έκανε λόγο για τον «κοινωνικό ρατσισμό» απέναντι στην εξωτερική εμφάνιση, σημειώνοντας ότι η ομορφιά συχνά δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο αξίας αλλά υποτιμάται.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο της τηλεοπτικής της παρουσίας στο Mega, περιγράφοντας μια γυναίκα εξαιρετικά εντυπωσιακή, αλλά ταυτόχρονα χαμηλών τόνων και με απόλυτη αίσθηση ταπεινότητας. Όπως είπε, η Μαστροκώστα δεν αντιλαμβανόταν τη δύναμη της εικόνας της και συχνά απορούσε με την έντονη δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό της.

Παράλληλα, μίλησε για τη σταδιακή απομάκρυνσή της από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στη μητρότητα, επιλέγοντας μια πιο ιδιωτική ζωή στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα και της κόρης τους. Η Μπάρμπα χαρακτήρισε τη σχέση τους ως ιδιαίτερα δεμένη και αρμονική.

Σε πιο φορτισμένο συναισθηματικά τόνο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας της Μαστροκώστα, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, ενώ περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένειά της. Όπως είπε, στο φιλικό της περιβάλλον επικρατεί βαθιά θλίψη αλλά και αίσθηση λύτρωσης, καθώς η δοκιμασία της υπήρξε μακρά και επώδυνη.

Η Βάνα Μπάρμπα ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της με ένα προσωπικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα, χαρακτηρίζοντας τη Γωγώ Μαστροκώστα ως μια γυναίκα με ιδιαίτερη ομορφιά, ερωτισμό και ανθρώπινη αξία, υπογραμμίζοντας ότι θα τη θυμάται ως μια εντυπωσιακή παρουσία που «σάρωνε» όπου κι αν εμφανιζόταν, αλλά και ως μια τρυφερή μητέρα και σύντροφο.