Με ελληνικό ενδιαφέρον ολοκληρώνεται την Τρίτη (26/5) ο πρώτος γύρος του Roland Garros, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να ρίχνονται στη «μάχη» του κυρίως ταμπλό στο Παρίσι. Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες τενίστες θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί τις υποχρεώσεις τους στο γαλλικό Grand Slam και να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Στο κεντρικό κορτ ο Τσιτσιπάς απέναντι στον Μίλερ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι του προγράμματος στο «Φιλίπ Σατριέ» και αναμένεται να βρεθεί στο court μετά τις 14:30. Αντίπαλός του θα είναι ο Γάλλος Αλεξάντρ Μίλερ, απέναντι στον οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής διατηρεί το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο θα ανοίξει με την αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα απέναντι στην Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο, πριν πάρει σειρά ο Τσιτσιπάς.

Δύσκολη αποστολή για τη Σάκκαρη απέναντι στη Νόσκοβα

Λίγο νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσει η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο Roland Garros. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αγωνιστεί στο δεύτερο ματς του court 6, με το παιχνίδι της απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα να υπολογίζεται μετά τις 13:30.

Η Σάκκαρη καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της φορμαρισμένης Τσέχας, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική. Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν, με τη μία νίκη να πηγαίνει σε κάθε πλευρά.