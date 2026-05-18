Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας της βροχής, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο τουρνουά της Γενεύης και ξεπέρασε το εμπόδιο του Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρντ με 2-0 σετ (6-4, 7-6) παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ο αγώνας

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, αφού έκανε break μόλις στο πρώτο service game του Γάλλου και στη συνέχεια διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του. Ο Περικάρ προσπάθησε να αντιδράσει και πίεσε σε αρκετά σημεία του πρώτου σετ, όμως ο Τσιτσιπάς κράτησε σταθερά το σερβίς του και έφτασε στο 6-4.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη, με τους δύο παίκτες να κυριαρχούν πίσω από το σερβίς τους. Ο Τσιτσιπάς έχασε ευκαιρίες για break, ενώ ο Γάλλος έφτασε πολύ κοντά στο να στείλει το παιχνίδι σε τρίτο σετ, βρίσκοντας ακόμα και set point στο δέκατο game. Ο Έλληνας πρωταθλητής άντεξε στην πίεση και το σετ οδηγήθηκε στο tie-break.

Εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 6-3, όμως ο Περικάρ επέστρεψε και ισοφάρισε σε 6-6, φτάνοντας μάλιστα και σε set point. Ο 27χρονος Έλληνας έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, έσβησε την ευκαιρία του αντιπάλου του και τελικά «κλείδωσε» τη νίκη στο έκτο match point του, διαμορφώνοντας το 10-8 στο tie-break.

Στον επόμενο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, ο οποίος πέρασε bye από τον πρώτο γύρο του τουρνουά.