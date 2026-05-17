Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον ελληνικό αθλητισμό η είδηση του θανάτου του Γιώργου Σαμαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στο βόλεϊ.

Ο Σαμαράς υπηρέτησε το άθλημα για δεκαετίες, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Ως παίκτης κατέκτησε τίτλους με την Α.Ε. Γαλατσίου, ενώ στη συνέχεια της καριέρας του διακρίθηκε και στους πάγκους, οδηγώντας σε επιτυχίες τον ΖΑΟΝ και την ΑΕΚ.

Παράλληλα, είχε διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και στήριξη του αθλήματος στην Ελλάδα.

Η απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στην οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μεγάλη προσφορά και διαχρονικό αποτύπωμα στο χώρο.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης, Γιώργου Σαμαρά σε ηλικία 64 ετών.

Ο Γιώργος Σαμαράς υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αγάπη το ελληνικό βόλεϊ και τον χώρο των προπονητών, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πετοσφαίριση.

Τα τελευταία χρόνια έδωσε πολύχρονη και σκληρή μάχη με την επάρατη νόσο, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, δύναμη και γενναιότητα.

Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία, τους οικείους του, τους φίλους του και όλη την οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ, που τον αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση.

Ο Γιώργος Σαμαράς γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1962 και είχε τόπο καταγωγής το Καινούργιο Χωριό Πύλου Μεσσηνίας. Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πετοσφαίριση, έκανε τα πρώτα του αθλητικά βήματα στο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος στον τοπικό σύλλογο Α.Ο. Τσικλητήρας Πύλου.

Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στο βόλεϊ, όπου υπηρέτησε το άθλημα με συνέπεια και πάθος. Ως αθλητής αγωνίστηκε επί οκτώ συναπτά έτη, από το 1978 έως το 1986, στην Α.Ε. Γαλατσίου, της οποίας διετέλεσε αρχηγός, κατακτώντας συνολικά έξι πρωταθλήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του πορείας, ακολούθησε την προπονητική, στην οποία άφησε έντονο αποτύπωμα. Ήταν κάτοχος ανώτατου διπλώματος προπονητή Α’ Κατηγορίας και εργάστηκε με συνέπεια για την ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού βόλεϊ.

Σημαντική στιγμή της προπονητικής του καριέρας αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών το 2002 με τον Ζ.Α.Ο.Ν. Κηφισιάς, ενώ το 2010 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας της ΑΕΚ, οδηγώντας το τμήμα στην άνοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία.

Παράλληλα με την προπονητική του διαδρομή, ο Γιώργος Σαμαράς υπηρέτησε θεσμικά τον χώρο των προπονητών. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπροσώπηση, την επιμόρφωση και την αναβάθμιση του ρόλου των Ελλήνων προπονητών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στη διοργάνωση σεμιναρίων και σχολών προπονητών, μέσα από τις οποίες ενίσχυσε την εκπαίδευση, τη γνώση και την κατάρτιση των ανθρώπων που υπηρετούν την ελληνική πετοσφαίριση.

Ο Γιώργος Σαμαράς αφήνει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη προσφορά, ήθος και αγάπη για το βόλεϊ.

Τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο.