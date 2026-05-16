Ο Μίλτος Τεντόγλου άνοιξε τη σεζόν του ανοιχτού στίβου με νίκη στο διεθνές μίτινγκ «Βεργώτεια» στο ανακαινισμένο στάδιο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, με καλύτερο άλμα στα 8,21 μέτρα.

Ξεκίνησε με ένα άλμα 6,73 μ., ενώ στη συνέχεια κατάφερε τρία οκτάμετρα, με 8,04 μ., 8,21 μ. και 8,20 μ. Επιλέγοντας να μην εκτελέσει τις τελευταίες δύο προσπάθειες, ολοκλήρωσε τον αγώνα του.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με 7,52 μ., ενώ ο Βρετανός Σάμιουελ Κογκαλί ήρθε τρίτος με 7,33 μ.

Ο αγώνας έγινε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω καθυστέρησης από καταιγίδα και υγρασίας, ωστόσο ο Τεντόγλου κατάφερε να διατηρήσει την απόδοσή του. Αυτό βέβαια είχε ως συνέπεια να μην βγάλει καν ο Έλληνας Ολυμπιονίκης το μακρύ κολάν που είχε από την προθέρμανσή του.

