Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο τη σεζόν στη Women’s Football League, συντρίβοντας τον Βόλο με 6-0 στην Τούμπα, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε τον τίτλο διατηρώντας το αήττητο, κλείνοντας μια εντυπωσιακή πορεία με απολογισμό 23-3, 89 γκολ υπέρ και μόλις 4 κατά.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ακολούθησε η απονομή του τροπαίου, με τη Θωμαή Βαρδαλή να σηκώνει ακόμη ένα πρωτάθλημα στην πλούσια συλλογή της.

Παράλληλα, αυτός ήταν ο 20ός τίτλος στην ιστορία του τμήματος γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.