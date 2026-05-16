Απίστευτες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σέλτικ και τη Χάρτς, με τους φιλοξενούμενους να υποστηρίζουν πως το παιχνίδι θα έπρεπε να διακοπεί μετά την εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.

Η Σέλτικ επικράτησε με 3-1 χάρη σε ανατροπή στα τελευταία λεπτά και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην τελευταία αγωνιστική. Ωστόσο, το τρίτο γκολ στο 87’ προκάλεσε… πανδαιμόνιο, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι των γηπεδούχων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο πριν ολοκληρωθεί επίσημα η αναμέτρηση.

Οι υποστηρικτές της Χαρτς ισχυρίζονται πως ο διαιτητής δεν πρόλαβε καν να σφυρίξει τη λήξη και επικαλούνται κανονισμό της Scottish FA, σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση πρόωρης εισόδου οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, ο αγώνας πρέπει να διακόπτεται και η διοργανώτρια αρχή να αποφασίζει για την τύχη του.

Μάλιστα, αρκετοί φίλοι της Χαρτς έφεραν ως παράδειγμα παλαιότερη υπόθεση από την Τσεχία, στο ντέρμπι ανάμεσα σε SK Slavia Prague και AC Sparta Prague, όπου είχε υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό και το παιχνίδι κατοχυρώθηκε στα χαρτιά με 3-0 υπέρ της Σπάρτα.

Ugly scenes at the end of Celtic v Hearts at Parkhead today. Several Hearts players were accosted by Celtic fans during an injury-time pitch invasion. We have been here before in Scottish football this season. Could this not have been prevented? Full updates in @heraldscotland pic.twitter.com/8MgS61vKFR — Matthew Lindsay (@MattLindsayHT) May 16, 2026

Παρότι το συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, η συζήτηση έχει ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις στα social media και στον σκωτσέζικο Τύπο.