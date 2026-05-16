Ο τελικός της Eurovision 2026 πραγματοποιείται απόψε στις 22:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1. Η αυλαία της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής μουσικής γιορτής ανοίγει με μεγάλες προσδοκίες, καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό για τη διεκδίκηση της νίκης.

Η χώρα μας εκπροσωπείται φέτος από τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και των κριτικών επιτροπών, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για μια δυναμική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό.