Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τον Akylas και την ελληνική αποστολή έτοιμους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Το τραγούδι «Ferto» αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό και να μεταφέρει το ελληνικό χρώμα στη μεγάλη βραδιά.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Akylas κάλεσε το κοινό να στηρίξει την ελληνική συμμετοχή, ψηφίζοντας το “6”, τη σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε με τον χαρακτηριστικό του πορτοκαλί σκούφο, απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του θαυμαστές με ενθουσιασμό και χιούμορ.

«Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε “Ferto”, ψηφίστε “6”. Ferto, Ferto mou, Ferto mou, Ferto. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6 αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες μουσακά, σουβλάκι, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες πάμε στην Ελλάδα. Ferto mou», δήλωσε ο Akylas, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας λίγο πριν την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision.