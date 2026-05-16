Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε μια συνολική εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που – όπως είπε – έχει ενισχύσει τη θέση της περισσότερο από ποτέ μετά τη μεταπολίτευση, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν «κενά πενήντα ετών» στα εθνικά θέματα. Ως κορυφαία παραδείγματα ανέφερε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, τις συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ιστορικό βήμα, καθώς – όπως σημείωσε – αποτυπώνει για πρώτη φορά θεσμικά τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

«Η Ελλάδα δείχνει τη δύναμή της παντού. Την δείχνει στην Ευρώπη, την δείχνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την δείχνει στην Ασία, στην Αφρική, στις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Γεραπετρίτης – Οι θαλάσσιες πρωτοβουλίες και η ενεργειακή διάσταση

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, επισημαίνοντας ότι ενισχύουν έμπρακτα την ελληνική κυριαρχία στα νησιά. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην παρουσία των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών Chevron και Exxon νότια της Κρήτης, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν έμμεση αλλά σαφή αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αμυντική πολιτική και οι διεθνείς συμμαχίες

Αναφερόμενος στο αμυντικό σκέλος, τόνισε ότι η περίοδος σχετικής ηρεμίας με την Τουρκία αξιοποιήθηκε ώστε η χώρα να αναβαθμίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις και να δημιουργήσει ένα νέο αποτρεπτικό πλέγμα για τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές. Όπως είπε, η Ελλάδα δεν επενδύει μόνο στη διπλωματία, αλλά παράλληλα οικοδομεί ισχυρή στρατιωτική ισχύ και διεθνείς συμμαχίες.

Στο διεθνές πεδίο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι πλέον χώρα αυξημένου κύρους και επιρροής. Παρέπεμψε στην εκλογή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως ένδειξη της διεθνούς αξιοπιστίας της Αθήνας, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας ενεργά σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή άμυνα, το Ταμείο Ανάκαμψης και η μεταναστευτική πολιτική.

Γεραπετρίτης – Το Κυπριακό και η ευρωπαϊκή στρατηγική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεραπετρίτης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι χάρη στη συντονισμένη δράση Αθήνας και Λευκωσίας το ζήτημα επανήλθε δυναμικά στη διεθνή ατζέντα μετά από χρόνια στασιμότητας. Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας τον όρο που τέθηκε για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι πλέον καμία χώρα που απειλεί κράτος-μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να συμμετέχει χωρίς προϋποθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε επίσης το δίκτυο διεθνών συμμαχιών που έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ινδία, την Αίγυπτο και τις χώρες του Κόλπου, χαρακτηρίζοντας αυτές τις σχέσεις ως στοιχείο της νέας γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ως παράδειγμα αποφασιστικότητας αναφέρθηκε στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στον Έβρο, υπογραμμίζοντας ότι τότε η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο τα εθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Το πολιτικό μήνυμα

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, αντιπαραβάλλοντας αυτό που χαρακτήρισε «υπεύθυνο πατριωτισμό» της κυβέρνησης με τον «πολιτικό μηδενισμό» της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι σε μια εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και ισχυρή ηγεσία.

Συνδέοντας τη συζήτηση με την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, έθεσε εμμέσως το δίλημμα της επόμενης περιόδου: ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά την Ελλάδα στις κρίσιμες αποφάσεις που έρχονται για την Ευρώπη και τα εθνικά ζητήματα.

«Ρωτάω ένα και μόνο ένα. Οι Έλληνες πολίτες ποιον θέλουν να καθίσει πίσω από την ελληνική σημαία και να υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια; Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτήν την κυβέρνηση, που υπεύθυνα και με συνέπεια στέκεται πάνω σε όλα, υπέρ της πατρίδας, υπέρ των εθνικών δικαίων» κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.