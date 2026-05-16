H κούρσα της διαδοχής για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, που έχει ξεκινήσει ενόψει της αποχώρησης της προέδρου και του εισαγγελέα στο τέλος Ιουνίου, έχει φέτος χαρακτηριστικά που την καθιστούν ίσως την κρισιμότερη των τελευταίων ετών, καθώς διεξάγεται με φόντο τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης που αφορά και αλλαγές στον τρόπο επιλογής στην πυραμίδα της Δικαιοσύνης, ενώ κρίσιμες υποθέσεις, όπως υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, που παραμένουν ανοιχτές στο δικαστικό πεδίο, πυροδοτούν οξεία πολιτική αντιπαράθεση.

Ετσι, λοιπόν, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυξάνουν κατακόρυφα τη σημασία της επιλογής από το Υπουργικό Συμβούλιο, που αποτελεί και το τελευταίο σκαλοπάτι των διαδικασιών, που παραδοσιακά εκκινούν τέτοια εποχή όταν έχουμε αλλαγή στο τιμόνι ενός Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στις 30 Ιουνίου αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ίσως οι διάδοχοί τους, ενόψει του συνταγματικού μετασχηματισμού, να είναι οι τελευταίοι που θα επιλεγούν με τον τρόπο που ήδη γνωρίζουμε: ψηφοφορία στις Ολομέλειες Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας, ακρόαση των υποψηφίων ενώπιον της Διάσκεψης της Προέδρων της Βουλής και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έπειτα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Κάλπες 3 Ιουνίου

Το πρώτο βήμα, δηλαδή οι κάλπες που θα στηθούν για να μιλήσουν με την ψήφο τους εν Ολομελεία δικαστές και εισαγγελείς, έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουνίου, την ίδια ακριβώς ημερομηνία που για πρώτη φορά πέρυσι εφαρμόστηκε ο «νόμος Φλωρίδη» δίνοντας το δικαίωμα στους ανώτατους δικαστές να έχουν λόγο στην επιλογή της ηγεσίας. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν είναι δεσμευτικό για το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά δεν παύει να έχει τη δική του αξία και ιδιαίτερη βαρύτητα.

Θεωρητικώς, η δεξαμενή των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου περιλαμβάνει τους αντιπροέδρους του Ανώτατου Δικαστηρίου και τα αρχαιότερα μέλη της Ολομέλειας.

Και ενώ λοιπόν η κούρσα βρίσκεται ακόμα στη… γραμμή εκκίνησης, το πρόσωπο που, όπως λέγεται, συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για το τιμόνι του Αρείου Πάγου φαίνεται ότι είναι αυτό του αντιπροέδρου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, ο οποίος έχει και την ιδιότητα του εκπροσώπου Τύπου του Δικαστηρίου.

Η ενδεχόμενη επιλογή του 62χρονου αντιπροέδρου Αρείου Πάγου για την προεδρία του Δικαστηρίου έχει το χαρακτηριστικό της μακρόπνοης διαδοχής, καθώς εκ του νόμου θα παραμείνει στον προεδρικό θώκο για την επόμενη τετραετία. Γεγονός που από μόνο του τού προσδίδει τεράστια ισχύ στο πεδίο της Δικαιοσύνης. Ισχυρή υποψηφιότητα για την προεδρία του Αρείου Πάγου θεωρείται και αυτή της έτερης αντιπροέδρου Αικατερίνης Χονδρορίζου, η οποία επίσης έχει – σε περίπτωση επιλογή της – μακρά θητεία μπροστά της καθώς αποχωρεί από το δικαστικό σώμα το έτος 2029.

Για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, φαβορί θεωρείται ο Ευάγγελος Μπακέλας, αντεισαγγελέας του Δικαστηρίου, ενώ ψηλά στην επετηρίδα για την πυραμίδα της ποινικής δικαιοσύνης βρίσκονται η αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Γκανέ, η οποία έχει και διοικητική εμπειρία από τα χρόνια που με την ψήφο των συναδέλφων της επελέγη προϊσταμένη της Εισαγγελίας, αλλά και ο συνάδελφός της Βασίλης Φλωρίδης, αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση ο νέος πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του θεσμικού τους ρόλου, καλούνται τα επόμενα χρόνια να στείλουν σαφές μήνυμα στην κοινωνία και να αποτινάξουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό της Δικαιοσύνης.